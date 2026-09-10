65歲男食海鮮麵致敗血性休克要洗腎！醫揭5類食物隔夜變毒藥

不少人為了避免浪費食物，習慣將吃剩的飯菜放進冰箱，隔天再加熱食用。不過，對慢性腎臟病患者而言，這樣的飲食習慣可能暗藏致命風險。



台灣腎臟科醫師洪永祥分享，一名65歲慢性腎衰竭第3期患者，因食用冷藏一夜後重新加熱的海鮮麵，竟引發敗血性休克，緊急入住加護病房，並接受一週洗腎治療才脫離險境。

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洪永祥表示，該名患者將中午未吃完的蛤蠣海鮮麵包覆保鮮膜後放入冰箱冷藏，隔天晚間微波加熱當作晚餐食用。不料進食不到4小時，便出現劇烈嘔吐、腹瀉及全身發冷顫抖等症狀，送醫時血壓已降至75/45 mmHg，診斷為敗血性休克合併急性腎損傷，情況相當危急。

醫師指出，問題並非只是食物放隔夜，而是海鮮可能滋生金黃色葡萄球菌、腸炎弧菌等病原菌，部分細菌產生的毒素耐高溫，即使重新微波或加熱，也無法完全去除，仍可能造成嚴重食物中毒。

洪永祥提醒，許多人誤以為食物放進冰箱就能確保安全，但冰箱低溫只能減緩細菌繁殖速度，並不能完全殺死細菌。例如李斯特菌即使在4°C的冷藏環境中，仍有機會持續生長。對於免疫力及代謝能力較差的慢性腎臟病患者而言，一旦受到細菌或毒素感染，可能引發腸胃炎、脫水、高血鉀，甚至敗血症等嚴重併發症。

洪永祥也提醒，腎臟病患者應特別避免食用以下五類隔夜食物：

一、海鮮類

包括蝦、蟹、蛤蠣及各類魚品，容易腐敗並產生細菌毒素，加熱後仍可能存在風險。

二、綠葉蔬菜

如菠菜、小白菜及芹菜等，放置過久可能使硝酸鹽轉變成亞硝酸鹽，反覆加熱也可能提高鉀離子濃度，不利腎友健康。

三、蛋類

半熟蛋及蛋類料理，若未完全煮熟，本身就可能帶有沙門氏菌，隔夜存放後更容易增加細菌滋生風險。

四、涼拌菜與生菜沙律

涼拌菜與生菜沙律，由於未經高溫烹調，較容易孳生李斯特菌、大腸桿菌等微生物，隔夜後風險更高。

五、豆製品

豆腐、豆漿、豆乾等豆製品，因富含蛋白質及水分，容易成為細菌繁殖環境，即使沒有異味，也可能已經變質。

醫師建議，慢性腎臟病患者應以新鮮現煮、當餐食用為原則，避免長時間存放或反覆加熱食物。相較於追求菜色豐富，維持飲食衛生與新鮮度，更有助於降低感染風險，守護腎臟健康。

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