隔夜菜致命｜28歲準新郎吃隔夜雞身亡！禽流感5症狀+揀冰鮮雞5招

隔夜菜致命｜早前山東1名準新郎馬彬在婚禮前夕，因吃了隔夜雞肉引發肝衰竭，最終不幸離世，年僅28歲。後來證實那些隔夜雞肉原來染有雞瘟（禽流感），雞瘟可傳染人，嚴重可致命。如何可以避免吃到不新鮮或有問題雞隻？衛生署教5招揀鮮雞方法，讓你吃得安心！



隔夜菜致命｜準新郎吃隔夜雞肉肝衰竭 大量換血後仍不致

據內媒《搜狐網》報道，馬彬早前返回山東老家籌辦婚禮時，爺爺特地宰殺家養多年的土雞為他補身。由於當時行程繁忙，便將雞肉放進雪櫃冷藏。馬彬隔天吃完後就感到胃脹，但他並未在意，直到開始拉肚子、小便發黃，甚至在家中暈倒，才被緊急送醫。醫生檢查發現，是因為吃了患有雞瘟的隔夜雞肉，而導致肝衰竭、肝性腦病及凝血功能異常。急需大量換血，當時有上百位熱心民眾主動捐血。可惜經過多方全力搶救，馬彬仍不幸身亡。

雞瘟是禽流感的俗稱，由甲型流感病毒引起，可透過糞便、口鼻分泌物來傳染雞鴨等家禽，甚至能傳染給人。（pixabay）

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隔夜菜致命｜禽流感5症狀

雞瘟是禽流感的俗稱，由甲型流感病毒引起，可透過糞便、口鼻分泌物或受污染的飼料等來傳染雞、鴨、鵝、火雞等家禽、鳥類，甚至能傳染給豬和人，潛伏期約1至10天。據衛生署的資料顯示，人感染禽流感病毒後會出現以下症狀：

1. 發燒、咳嗽

2. 肌肉酸痛

3. 嘔吐、腹瀉

4. 呼吸道感染（如肺炎）

5. 嚴重可致多種器官衰竭，甚至死亡



平時買冰鮮雞時要特別留意，若雞表面出現啞灰色且暗淡無光，即代表存放時間較長。（426742631@小紅書）

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揀雞貼士｜衛生署教挑選冰鮮雞5技巧

此外，據國家市場監督管理總局、本港衛生署的資料顯示，挑選凍的雞禽要注意以下幾點：

1. 看雞表面

要特別留意，若雞表面出現啞灰色且暗淡無光，即代表存放時間較長，品質已下降，最好不要購買。揀冰鮮雞貼士｜黃皮白皮雞口感味不同？揀雞5招雪前多1步延長保鮮

2. 輕按雞身

可用手輕按表面，若結實且有回彈力則代表較新鮮，反之若表皮黏滑、不回彈則可能已屠宰多日，鮮味會流失。

3. 留意冷凍櫃的溫度

注意冷凍櫃溫度是否正常（一般為4℃及以下），若有包裝，應選擇包裝完好、標示清晰的產品。切勿購買已解凍變軟，或袋內積聚過多冰霜的肉類。

4. 勿儲存過久

買回家後應盡快食用，若要儲存，必須用保鮮袋、保鮮紙封好才放入雪櫃，避免交叉污染。若是新鮮的肉不應冷藏超過3小時。

5. 選擇信譽良好供應商

要向商譽良好、可靠的供應商購買。如果是進口的冰鮮家禽須附有主管當局簽發的官方證明書，證明可食用。