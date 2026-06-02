防腐劑致癌｜研究證增糖尿病風險49%　1種食物最高危+食安2招辨識

防腐劑｜癌症｜大家都知道防腐劑有害，但它到底有多傷身？有研究證實，常吃含防腐劑的食物，罹患糖尿病的機率會高出約五成，亦會增加患乳癌、前列腺癌的風險。可怕的是，防腐劑在日常飲食中無孔不入，從早餐的麵包到果汁均含防腐劑。到底我們平時該如何識別？



防腐劑常見於香腸、培根、麵包、芝士、酒、茄汁中。（pexels）

防腐劑致癌｜防腐劑分兩類

食物較容易腐爛，滋生細菌、霉菌。在食物中加入防腐劑，即可抑制這些病菌的生長，延長保質期。防腐劑一般分為2類：

非抗氧化類（最常見）：指純粹用來抑制細菌、霉菌滋生，包括亞硫酸鹽、亞硝酸鹽、丙酸、山梨酸和苯甲酸等，常見於香腸、煙肉、麵包、芝士、酒、茄汁中。



抗氧化類：主要防止食物因「氧化」而變質、變色，雖然常被歸類為抗氧化劑，但亦有延長保質期的作用，包括有檸檬酸等，常見於於汽水、果汁、糖果中。



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防腐劑增糖尿病風險49%，前列腺癌風險32%。（unsplash）

防腐劑致癌｜增糖尿病49%、前列腺癌32%風險

一項發表於《自然通訊》的研究表明，攝取「非抗氧化類防腐劑」最多的人與攝取最少的人相比，糖尿病風險增加49%。另外，發表於《英國醫學期刊》的研究亦指出，攝取較多的人，整體罹癌風險增加約16%，其中乳癌風險增加約22%至26%，前列腺癌風險增加約32%。

研究人員解釋，防腐劑本來就是用來抑菌、殺菌。當我們吃下肚的時候，它們可能會一併清除腸道內的益菌，導致腸道菌群失衡，從而影響到血糖及胰島素。此外，人體有70%的免疫細胞集中在腸道，若受損亦會令免疫力下降。其中，較高危的便是加工肉品，含有亞硝酸鹽，進入胃部後會轉為「亞硝胺」，這是國際癌症研究機構（IARC）公認的強烈致癌物，增加致癌風險。

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防腐劑致癌｜食安教2招識別

雖然防腐劑有害，但日常生活中卻不可或缺。例如在火腿、香腸中添加的亞硝酸鹽，能有效抑制肉毒桿菌，這是目前已知最致命的神經毒素之一，吸入0.7微克即致命。據世界衛生組織指出，日吃50克的加工肉品，大腸癌風險增18%，而1條熱狗就約40克，不可多吃。不過若想減少吃防腐劑，最好保持均衡飲食，避免長期偏食單一種類的食物。也可參考食物安全中心教的2個方法。

1. 看配料表

大部分食物會在配料表中列出防腐劑或抗氧化劑的類別，一般成分排序愈前面代表含量愈高。

2. 看字母

若配料表中出現有「E」或「e」編碼，表示這個添加劑通過了歐盟的安全科學評估。