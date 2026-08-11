消暑神器｜抱冬瓜降溫法網絡爆紅！醫警告錯1步恐爆炸！3類人不宜

消暑神器｜消暑食物｜夏天熱辣辣，氣溫時不時飆到35℃以上。日前本港更創下近143年有紀錄以來的最高溫36.9℃，真的是「開了冷氣都覺得熱」！面對不斷飆升的電費，不少人為了慳錢各出奇招。最近網絡上瘋傳一招「冬瓜降溫法」，讓冬瓜從食材搖身一變成為「消暑神器」。究竟這個方法是否真的有效？



消暑神器｜爆火「抱冬瓜睡覺」 網民：清涼助眠

步入夏天以來，氣溫時不時飆到35度以上。最近更受熱帶氣旋「白海豚」的外圍下沉氣流影響，本港創下近143年有紀錄以來的最高溫，就算開冷氣都覺得熱。近日內地流行「抱冬瓜睡覺」的降溫熱潮。許多親自測試過的網友紛紛表示清涼助眠，更有人分享，只花了不到40元（人民幣），就買了三個共60斤重的大冬瓜，非常划算。

冬瓜含水量達95%以上，吸熱能力較強，表皮要比室溫低3℃至5℃，有助緩解悶熱。

冬瓜湯食譜25款｜料周五氣溫高達37℃ 去濕清熱消水腫！5類人慎飲

消暑神器｜醫生拆解降溫原理 3類人不宜

究竟這個方法是心理作用，還是真的有效？據《央廣網》報道，中國中醫科學院西苑醫院綜合內科主任醫師曾文穎表示，冬瓜含水量達95%以上，吸熱能力較強，表皮要比室溫低3℃至5℃，有助緩解悶熱。此外，冬瓜性質微寒，有清熱解暑、利水消腫的功效，其天然成分能透過毛孔舒緩體內的燥熱，幫助入睡。

不過要注意，冬瓜表皮有白色的毛刺，最好洗淨再用，以免刮傷皮膚。其次，老人、孕婦以及脾胃虛寒的人，不宜直接抱著睡，易引發腹痛、腹瀉。

有受害網民表示，冬瓜爆開後噴出大量腐爛汁水，流到整張床、地板周圍都是，畫面慘不忍睹。（新華網）

夏天飲食丨青瓜去皺冬瓜籽除斑 5款瓜菜去濕美顏防三高點食最好?

消暑神器｜冬瓜翻車變「定時炸彈」 專家：切勿過夜

然而，這個消暑妙招維持不了幾天，網上便頻頻傳出「冬瓜爆炸」的慘劇。有受害網民表示，冬瓜爆開後噴出大量腐爛汁水，流到整張床、地板周圍都是，畫面慘不忍睹。

冬瓜爆炸原因、禁忌

據《新華網》報道，成都市農林科學院高級農藝師敖清艷解釋 ， 並非冬瓜裂開，而是微生物發酵造成的「爆炸」。冬瓜皮本身有一層保護蠟，但睡覺時抱著它，身上的汗水和摩擦極易破壞這層保護膜，細菌趁虛而入，並產生大量的二氧化碳。當氣體無法排出、內部壓力越來越大時，就會爆炸。此外，冬瓜不會持續製冷，大約半小時到一小時後，就會變到跟體溫差不多，降溫效果有限。所以只適合在睡前用來消暑，千萬不要抱著它過夜。

消暑食物｜推介4種消暑瓜果

不想經歷「冬瓜爆炸」的噩夢？其實吃對食物也能讓身體由內而外散發天然涼感。以下推薦4款夏日必吃的消暑瓜果，其中1種還能讓體感溫度下降5℃。

1. 苦瓜 清熱解毒緩解食欲不振

苦瓜有清熱解毒的功效，富含膳食纖維、植化素，除了能「去火」，還可以緩解食欲不振，特別適合因天熱無胃口的人。

苦瓜有清熱解毒的功效，還能去火緩解食欲不振。（unsplash@Novariandy Chandra）

2. 西瓜 排除體內暑熱

西瓜含有高達90.8%的水分，更含有瓜氨酸、維他命C及豐富的鉀離子。鉀能促進代謝、利尿，並幫助排除體內暑熱。

西瓜含有高達90.8%的水分，更含有瓜氨酸、維他命C及豐富的鉀離子。（pexels）

【青瓜營養】袪水腫助防癌8大益處 但有種人忌吃太多附揀選貼士

3. 絲瓜 讓體感溫度下降5℃

絲瓜不僅熱量極低，利尿消腫、改善便秘，還具有強大的消暑解熱功效，能讓體感溫度下降5℃，自帶天然涼感。絲瓜營養｜勝瓜水分高防中暑可令身體減5°C 6大營養降血壓去水腫

絲瓜具有強大的消暑解熱功效，能讓體感溫度下降5℃，自帶天然涼感。（Envato）

4. 青瓜 補水解渴調節血壓

青瓜含水量高達96.1%，能補水解渴、調節血壓及消除水腫。

青瓜含水量高達96.1%，能補水解渴、調節血壓及消除水腫。（unsplash@Harshal S. Hirve）

參考資料：《新華網》、《央廣網》