冷麵食譜合集｜中日韓越7款冷麵做法最快10分鐘！透心涼爽彈3貼士

撰文：鄧穎琪
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冷麵食譜合集｜天氣悶熱、胃口不佳，吃一碗涼浸浸的冷麵實在清爽！以下將會分享7個簡易冷麵食譜做法，還有煮冷麵貼士，讓你煮的冷麵不會又腍又糊，馬上學起來吧。

日本冷麵麵條主要分為素麵和蕎麥麵兩種，素麵白色偏幼身，由小麥製成，有點像米粉，但口感更煙韌；而蕎麥麵則較爽口，因以蕎麥作主要材料，故此會有一種蕎麥獨有的味道。不少日本人都長期在家囤積素麵，隨時配上醬汁即可食用。

冷麵做法｜3大常犯錯誤

大家平時會怎樣煮冷麵？大概就是用熱水煮，包裝建議煮幾多分鐘就幾多分鐘，然後便過冷河。但日本節目《生活小貼士》（得する人損する人）其中一集，家務專家 「家務A夢」（本名：松橋周太呂）就指出一個常犯錯誤，只要稍一不慎，即令麵質變腍及失去彈性，甚至變成糊狀。想避免這些問題，原來用什麼煲、水分量等都相當講究。

請按下圖睇家務A夢推薦的煮日式冷麵3大貼士：

1. 煮太久：如果麵條煮得過久，會失去彈性、黏在一起，口感不佳。
2. 用小鍋：煮麵鍋具太小，麵條在小鍋非常擠擁，很難每一條都均勻受熱。
3. 煮麵水溢出時加水：鍋子因麵條釋出的澱粉質而冒泡滾瀉時，不應加水，因為這樣會令溫度突然下降，麵條要較長時間重新滾起，結果就是煮過頭，麵條失去彈性。

【冷麵】煮冷麵3大爽彈貼士　1分鐘超簡易冷麵汁推薦（附食譜）

冷麵做法｜3大做法貼士

1. 要用大鍋：火候會均勻很多，麵質才不會變差。
2. 水量要足：熱水分量很關鍵，最好就是加很多熱水。
3. 調節火候：水滾後加素麵，然後轉小火，令水一直保持沸騰，卻又不會滾瀉。煮完把湯倒走，過冷河，麵條就可保持爽彈冰涼。

冷麵食譜｜中西日7款冷麵做法

冷麵在不同國家的飲食文化都有出現，不獨是大家熟悉的日本冷麵，就算是中國、韓國、越南等等的餐點都找得到各自的冷麵、涼麵。大家又喜歡哪一種？以下介紹幾個冷麵食譜：

冷麵食譜1：韓式泡菜冷麵

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冷麵食譜2：韓式水冷麵

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冷麵食譜3：中華冷麵

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冷麵食譜4：麻醬雞絲冷麵

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冷麵食譜5：四川涼麵

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冷麵食譜6：越南炸豆腐撈檬

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冷麵食譜7：抹茶冷麵

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茶漬抹茶冷麵食譜
01教煮
今晚食乜餸
食譜
粥粉麵飯食譜
下載食譜
食譜
素食主菜
15分鐘食譜
日本菜食譜