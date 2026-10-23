大腸癌預防｜醫推4大高纖水果守護腸道健康　 番石榴連皮吃更好

大腸直腸癌長年高居台灣人10大癌症死因前3名，台灣阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成指出，每日攝取25至30克膳食纖維，可顯著降低罹癌風險。他特別推薦，番石榴（芭樂）、奇異果、牛油果（酪梨）與梨子4大高纖水果，並配合充足水分與三餐全穀雜糧，來守護腸道健康、遠離腸癌威脅。



每天排便算健康？醫點名4大高纖水果👇👇👇

4大高纖水果守護腸道健康（01製圖）

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蕭偉成表示，膳食纖維不會被小腸完全消化，而是能帶著水分進入大腸增加糞便體積，縮短代謝廢物在腸道停留的時間。根據世界癌症研究基金會及美國癌症研究協會建議，成人每日膳食纖維總目標約為25至30公克。

膳食纖維進入大腸後經好菌發酵產生的短鏈脂肪酸，能提供大腸細胞能量並守護腸道屏障。攝取高纖水果有助於促進腸道蠕動、維持排便順暢，是維護腸道環境的最佳食材。

水果吃錯會脹氣？醫曝正確份量與吃法

水果雖然健康，但並非吃越多越好！蕭偉成提醒，每天水果建議吃2份（約2個拳頭大），並挑選1至2種輪替吃，才能補足多元的維他命C與植化素。研究顯示，降低大腸癌風險與「整體高纖飲食型態」有關，而非單靠某一種水果。

蕭偉成針對4種高纖水果，提供營養優勢與健康吃法建議：

1. 番石榴（半顆～1顆）

膳食纖維含量極高且能增加飽足感。建議洗淨後連皮一起吃、飯後食用，能攝取到最多的膳食纖維並幫助消化。

2. 奇異果（1天1～2顆）

富含水溶性與非水溶性膳食纖維，並含有天然酵素，能促進腸道蠕動、改善排便。

3. 梨子（從1/4顆開始）

水潤多汁且富含纖維，清洗乾淨後連皮吃營養更高。但因含有果糖與山梨醇，腸胃敏感或容易腹脹的人，建議先少量嘗試、循序漸進。

4. 牛油果（每次半顆）

除了豐富纖維外，還含有健康的不飽和脂肪酸能保護心血管。但因熱量較高，每次吃約100公克（半顆）即可，不必過量。

單靠水果纖維不夠！搭配三餐與多喝水才有效

單靠水果難以達成每日纖維總目標，必須搭配蔬菜、豆類、菇類、堅果與全穀雜糧。蕭偉成強調，增加纖維攝取時必須同步喝足水分，否則糞便可能反而變乾。對於原本纖維攝取量少的人，應採取循序漸進的方式，避免一次攝取過多導致腹脹不適。

預防大腸癌除了高纖飲食，規律運動、維持健康體重、少吃加工肉品與紅肉亦是關鍵生活方式。蕭偉成也提醒，膳食纖維無法取代大腸癌篩檢。若民眾出現血便、排便習慣持續改變、不明原因體重下降、貧血或腹痛等徵兆，應儘速就醫診斷，守護腸道健康。

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