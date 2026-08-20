網購銀鱈魚水銀超標60%恐損視力！鱈魚≠銀鱈魚分辨4招哪種營養高?
鱈魚好處｜食物安全中心早前抽查發現，一間網店售賣的阿拉斯加預包裝銀鱈魚扒，重金屬「甲基汞」含量達到每公斤0.8毫克，超出法例標準60%，恐傷視力、聽覺。鱈魚（英文：cod）肉質滑嫩，向來受歡迎。不過，大家又知不知，鱈魚其實與銀鱈魚不同？那究竟是什麼魚？有什麼營養？
鱈魚好處｜食安中心測銀鱈魚扒甲基汞含量超標
食物安全中心發言人指，該樣本的甲基汞含量為每公斤0.8毫克，高於法例規定的0.5毫克標準。中心已即時通知涉事商戶，將受影響批次的產品全部停售並下架。目前正進一步追查有關產品來源。
產品資料如下：
產品名稱：U.S. Alaska Black Cod Steak
品牌：Alaska Seafood
來源地：美國
淨重：每包三百五十克
經銷商：永利隆
進口商：Galleon International Limited
此日期前最佳：二○二六年九月二十日
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鱈魚好處｜消委會指甲基汞可損視力＼記憶力
據消委會的資料顯示，魚類中的汞主要為甲基汞，長期大量攝取會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。孕婦、備孕婦女及幼童等高風險群組應避免食用，以免影響胎兒的腦部發育。
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銀鱈魚≠鱈魚？營養、口感5大分別
銀鱈魚、鱈魚，不少人會混淆，但其實是兩種不同的魚類。鱈魚，屬於深海冷水魚，嚴格來說，只有生物學上屬於「鱈形目鱈科鱈屬」的魚類（如大西洋鱈、太平洋鱈等）才是鱈魚。而市面上常見的銀鱈魚（Sablefish）並非真正的鱈魚。銀鱈魚的正名為「裸蓋魚」，是鈾形目魚類，香港較常見屬於鮋形目魚類亦有石頭魚、石狗公等。假魚｜台驗出半數油魚扮鱈魚易肚瀉胃抽筋！銀鱈魚≠鱈魚分真假3招
銀鱈魚
鱈魚
生物學分類
屬於鈾形目魚類，包含裸蓋魚、石頭魚、石狗公等
屬於鱈形目鱈科鱈屬，包含大西洋鱈、太平洋鱈等
蛋白質含量
豐富，但低於真鱈魚。每100克含13.41克蛋白質。
較高，以大西洋鱈魚為例，每100克含17.81克蛋白質。
脂肪含量
脂肪含量極高，是真鱈魚的20至30倍。每100克含15.3克脂肪。
脂肪含量相對較低。以大西洋鱈魚為例，每100克只有0.67克。
口感
吃起來更香、更油潤
肉質較細膩，易消化
重金屬含量
較高，兒童＼孕婦要特別留意不可多吃。
較低
銀鱈魚、鱈魚如何分辨？
既然銀鱈魚和鱈魚營養、口感大不同，那麼該如何分辨？最簡單就是直接看魚皮顏色便可。
銀鱈魚
鱈魚
皮膚顏色
顏色深，接近黑色或深灰色。
顏色較淺，呈現灰綠色或淡褐色。
肉質外觀
油脂含量高，看起來油亮光澤，呈現半透明的珍珠白色。
油脂含量低，呈現不透明的雪白色。
骨骼特徵
橫切面中心的脊椎骨非常小且圓。
橫切面中心的脊椎骨比銀鱈魚更大、更粗。
肌肉紋理
魚肉紋理細膩
魚肉質地緊密飽滿，，煮熟後大塊分明。
銀鱈魚營養｜強健骨骼、降膽固醇4好處
1. 有助肌肉生長
銀鱈魚富含蛋白質，有助肌肉生長和修復，此外，銀鱈魚中的奧米加3脂肪酸也有助於減輕運動後引起的肌肉酸痛，並加速恢復。
2. 降膽固醇
銀鱈魚富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸與鎂，能有效降低三酸甘油脂、血壓以及壞膽固醇（LDL），維持血管彈性。
3. 強健骨骼
銀鱈魚富含維他命D，更含鈣、鎂、磷等維持骨質密度的重要礦物質，幫助骨骼發育，並預防骨質疏鬆。
4. 提免疫力
銀鱈魚含有微量元素「硒」以及維他命B12。硒是一種強效的抗氧化劑，能保護細胞免受自由基傷害，提升免疫力，抗發炎。
參考資料：Global Seafoods North America、中國消費網、丁香醫生