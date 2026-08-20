網購銀鱈魚水銀超標60%恐損視力！鱈魚≠銀鱈魚分辨4招哪種營養高?

鱈魚好處｜食物安全中心早前抽查發現，一間網店售賣的阿拉斯加預包裝銀鱈魚扒，重金屬「甲基汞」含量達到每公斤0.8毫克，超出法例標準60%，恐傷視力、聽覺。鱈魚（英文：cod）肉質滑嫩，向來受歡迎。不過，大家又知不知，鱈魚其實與銀鱈魚不同？那究竟是什麼魚？有什麼營養？



一間網店售賣的阿拉斯加預包裝銀鱈魚扒，重金屬「甲基汞」含量達到每公斤0.8毫克，超出法例標準60%。產品名稱：U.S. Alaska Black Cod Steak（網上圖片）

鱈魚好處｜食安中心測銀鱈魚扒甲基汞含量超標

食物安全中心發言人指，該樣本的甲基汞含量為每公斤0.8毫克，高於法例規定的0.5毫克標準。中心已即時通知涉事商戶，將受影響批次的產品全部停售並下架。目前正進一步追查有關產品來源。

產品資料如下：

產品名稱：U.S. Alaska Black Cod Steak

品牌：Alaska Seafood

來源地：美國

淨重：每包三百五十克

經銷商：永利隆

進口商：Galleon International Limited

此日期前最佳：二○二六年九月二十日



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鱈魚好處｜消委會指甲基汞可損視力＼記憶力

據消委會的資料顯示，魚類中的汞主要為甲基汞，長期大量攝取會損害視力、聽覺、肌肉協調性和記憶力。孕婦、備孕婦女及幼童等高風險群組應避免食用，以免影響胎兒的腦部發育。

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銀鱈魚≠鱈魚？營養、口感5大分別

銀鱈魚、鱈魚，不少人會混淆，但其實是兩種不同的魚類。鱈魚，屬於深海冷水魚，嚴格來說，只有生物學上屬於「鱈形目鱈科鱈屬」的魚類（如大西洋鱈、太平洋鱈等）才是鱈魚。而市面上常見的銀鱈魚（Sablefish）並非真正的鱈魚。銀鱈魚的正名為「裸蓋魚」，是鈾形目魚類，香港較常見屬於鮋形目魚類亦有石頭魚、石狗公等。假魚｜台驗出半數油魚扮鱈魚易肚瀉胃抽筋！銀鱈魚≠鱈魚分真假3招

銀鱈魚＼鱈魚的區別 銀鱈魚 鱈魚 生物學分類 屬於鈾形目魚類，包含裸蓋魚、石頭魚、石狗公等 屬於鱈形目鱈科鱈屬，包含大西洋鱈、太平洋鱈等 蛋白質含量 豐富，但低於真鱈魚。每100克含13.41克蛋白質。 較高，以大西洋鱈魚為例，每100克含17.81克蛋白質。 脂肪含量 脂肪含量極高，是真鱈魚的20至30倍。每100克含15.3克脂肪。 脂肪含量相對較低。以大西洋鱈魚為例，每100克只有0.67克。 口感 吃起來更香、更油潤 肉質較細膩，易消化 重金屬含量 較高，兒童＼孕婦要特別留意不可多吃。 較低

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銀鱈魚、鱈魚如何分辨？

既然銀鱈魚和鱈魚營養、口感大不同，那麼該如何分辨？最簡單就是直接看魚皮顏色便可。

銀鱈魚、鱈魚如何分辨？ 銀鱈魚 鱈魚 皮膚顏色 顏色深，接近黑色或深灰色。 顏色較淺，呈現灰綠色或淡褐色。 肉質外觀 油脂含量高，看起來油亮光澤，呈現半透明的珍珠白色。 油脂含量低，呈現不透明的雪白色。 骨骼特徵 橫切面中心的脊椎骨非常小且圓。 橫切面中心的脊椎骨比銀鱈魚更大、更粗。 肌肉紋理 魚肉紋理細膩 魚肉質地緊密飽滿，，煮熟後大塊分明。

銀鱈魚有強健骨骼＼降膽固醇＼等4個好處。（網上圖片）

銀鱈魚營養｜強健骨骼、降膽固醇4好處

1. 有助肌肉生長

銀鱈魚富含蛋白質，有助肌肉生長和修復，此外，銀鱈魚中的奧米加3脂肪酸也有助於減輕運動後引起的肌肉酸痛，並加速恢復。

2. 降膽固醇

銀鱈魚富含奧米加3（Omega-3）脂肪酸與鎂，能有效降低三酸甘油脂、血壓以及壞膽固醇（LDL），維持血管彈性。

3. 強健骨骼

銀鱈魚富含維他命D，更含鈣、鎂、磷等維持骨質密度的重要礦物質，幫助骨骼發育，並預防骨質疏鬆。

4. 提免疫力

銀鱈魚含有微量元素「硒」以及維他命B12。硒是一種強效的抗氧化劑，能保護細胞免受自由基傷害，提升免疫力，抗發炎。

參考資料：Global Seafoods North America、中國消費網、丁香醫生