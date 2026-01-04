魚食譜｜護心降膽固醇醫推冬季吃葱薑紫蘇蒸鱸魚　3種魚宜少吃

魚肉鮮嫩味美、營養豐富，是生活中常見的食物。冬季推薦你食用葱薑紫蘇蒸鱸魚，驅寒解表、健脾胃、提高免疫力。但有3種魚不建議你吃！快和小編一起來了解一下吧～

本文審核專家：北京中醫藥大學第三附屬醫院老年病科主任羅斌主任醫師



會吃魚讓你長壽又聰明

魚肉蛋白質含量高、脂肪含量低，也就是在補充蛋白質的同時還不易令人發胖，並且不飽和脂肪酸、維生素（維他命）、礦物質含量也比較豐富。

《中國居民膳食指南科學研究報告（2021）》顯示，多攝入魚肉可降低成年人全因死亡的發病風險，與從未食用過魚的人相比，每天食用60克魚的人群總死亡風險降低了12%。

魚肉中還含有豐富的不飽和脂肪酸，尤其是EPA和DHA含量比較豐富，有利於智力、視覺等神經系統生長發育，還可以幫助降低膽固醇和預防心腦血管疾病發生。

每周吃多少魚合適

《中國居民膳食指南（2022）》建議，每周最好吃魚兩次（每次180～200克）或300～500克，如果每天能食用40～75克水產類食物則更佳。

冬季推薦你食用葱薑紫蘇蒸鱸魚

冬季為什麼推薦你食用鱸魚

冬季天氣寒冷、氣候乾燥，此時進補，應選擇富含蛋白質、易於消化的食物，鱸魚就具有這兩個特點，並且鱸魚還有助於温中健脾、強筋骨。

推薦吃法：葱薑紫蘇蒸鱸魚👇👇👇

好處：

鱸魚：味道鮮美、魚刺少、營養豐富易吸收，有助於温中健脾、益肝腎、強筋骨。

紫蘇葉：辛甘温。具有下氣，安胎，活血定痛，和中開胃，止嗽消痰，化食，散風寒，解魚毒的功效。

葱、薑：去腥。



以上食材搭配製成葱薑紫蘇蒸鱸魚，營養豐富易吸收，功效強強聯合，不僅可以令整道菜味道鮮美，還有助於驅寒解表、健脾胃、提高免疫力，適合冬季進補。

製作方法：

1. 鱸魚洗淨後，將水分擦拭乾淨；

2. 鱸魚改刀，不要切斷；

3. 在盤子上交叉放置兩根筷子，然後將魚放在筷子上，方便魚成熟；

4. 紫蘇葉切絲，鋪在魚肉上；

5. 放上葱薑，倒入少許黃酒；

6. 大火蒸12～13分鐘（約600克魚肉）；

7. 將蒸出來的魚湯倒掉，抽出筷子，挑出葱、薑；

8. 淋上熱油，加入蒸魚豉油和新鮮紫蘇葉絲。

營養小貼士：

1. 葱薑紫蘇蒸鱸魚適合大多數人群食用，也適合感冒期間食慾不佳的人群食用。

2. 氣弱多汗、脾虛易瀉者不宜食用紫蘇葉。



這3種魚最好別吃

1. 未煮熟的魚

吃未煮熟的魚，可能會使人體感染寄生蟲。

2. 過度油炸的魚

像不少人愛吃的烤魚，就屬於過度油炸的魚。

魚肉在經過高温煎炸後，會產生自由基、苯並芘等有害物質以及致癌物雜環胺。其次，魚肉中的蛋白質、維生素、礦物質等營養物質，在高温烹飪下會有所損失。

3. 醃製的鹹魚

在醃製過程中，亞硝酸鹽會與醃製品中的蛋白質分解產物胺類發生反應，形成亞硝胺，而亞硝胺是一種強致癌物。其次，人體長期攝入亞硝酸鹽，會使血管擴張，增加致癌風險。

健康吃魚小貼士

1. 魚肉蛋白質含量高、脂肪含量低，不飽和脂肪酸、維生素、礦物質含量也比較豐富。

2. 《中國居民膳食指南（2022）》建議，每周最好吃魚2次或300～500克。

3. 冬季推薦你食用葱薑紫蘇蒸鱸魚。

4. 這3種魚最好別吃：未煮熟的魚、過度油炸的魚、醃製的鹹魚。



