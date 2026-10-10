糖尿病飲食｜日專家推薦11大天然食物　飯前飲醋/先吃蔬菜穩血糖

高血糖是罹患糖尿病的元兇，同時也可能提升罹患心臟病、失明、中風的機率，因此如何控制血糖就成為現代人生活中重要的一環，而控制血糖可以從飲食做起，我們身邊就有許多食材具有降血糖的作用。



《早安健康》報導，日媒《女性Seven》為了解如何利用天然食材有效降血糖，因此邀請了15位營養師、醫學博士和專科醫師等專家，分別針對各種食材進行投票，由專家選出「天然降血糖食材排行榜」，一起來看看有哪些食物！

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高血糖怎麼辦，天然降血糖食物有哪些？

1. 全體蔬菜

蔬菜中的各類多酚有助於抑制血糖上升，在食用糖類前先吃蔬菜，也可以有效抑制血糖峰值（血糖快速上升再下降）。

2. 海蘊

身為海藻類之一的海蘊則含有豐富的膳食纖維，在飯前吃可以增加飽足感。

3. 洋蔥

洋蔥富含許多礦物質，而這些礦物質可以幫助胰島素工作，另外洋蔥內也含有能夠抑制血糖上升的槲皮素。

4. 菊芋

菊芋內特殊的膳食纖維則是能阻礙糖類的吸收，甚至也能改善血液中的脂質，並降低罹患大腸癌的風險。

5. 蒟蒻

水野雅登與福田千晶在日媒《女性Seven》報導中分析，蒟蒻具有低熱量、較有飽足感的優點，並內含一種「葡甘露聚醣」的膳食纖維，這個物質無法被人體的消化酵素分解，所以幾乎不會使血糖上升。

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6. 醋

日本秋津醫院院長秋津壽男、石黑成治在日媒《女性Seven》報導中表示，醋的主要成分「醋酸」能在腸道使糖的吸收速度變慢，因此在飯前飲用醋，可以幫助抑制血糖上升。

7. 海藻類

海藻類和海蘊一樣，都富有豐富的膳食纖維，可以減緩糖類的吸收。

8. 乳酪

日本醫學博士福田千晶等人在日媒《女性Seven》報導中分析道，乳酪內含有許多乳清蛋白，能促進腸泌素（一種能降低血糖的化學物質）的分泌，因此可以減緩食物從胃到小腸的速度，讓小腸能緩慢吸收糖，進而起到控制血糖上升的作用。

9. 秋葵

在日媒《女性Seven》的降血糖食材投票中，日本營養師中澤留美（暫譯）、磯村優貴惠等人解釋，秋葵內含豐富的膳食纖維，尤其以水溶性的膳食纖維居多，這成份不僅可以幫助降血壓，同時也可以有效抑制糖份的吸收。有日本女星實測，喝了3周秋葵水血糖降低、體重也少了5公斤，不過秋葵含鉀量高，患有慢性腎病的糖尿病患不建議飲用。

10. 納豆

日本營養師磯村優貴惠、金子晶子（暫譯）等人在日媒《女性Seven》的降血糖食材投票中分析，納豆的水溶性膳食纖維含量是原料大豆的1.5倍，豐富的膳食纖維可以延緩糖分的吸收。

11. 菇類

菇類在日媒《女性Seven》的天然降血糖食材投票中得到第一名，營養師中澤留美、磯村優貴惠等對此解釋道，菇類除了本身熱量低之外，它還含有能延緩糖份吸收的水溶性膳食纖維，與幫助排便順暢的非水溶性膳食纖維，因此菇類是抑制血糖上升的最佳食材。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：改變飲食習慣，就能遠離糖尿病！專家推薦「11大天然食物」吃對食物降血糖還能瘦】

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