吃即食麵5個傷腎行為 忌煮太久！醫揭錯1步食麵如飲糖水血糖飆升

泡麵（即食麵）「煮錯」可能導致血糖飆高！對此，台灣腎臟科醫師洪永祥指出，泡麵並非不能吃，而是要偶爾吃，並避開NG行為，此外，煮太久會導致麵體過度糊化，讓血糖如同喝糖水般快速飆升，建議煮3分鐘就好。



腎臟科醫師洪永祥在主播黃倩萍臉書影片表示，吃泡麵最常見的問題就是營養不均衡，應添加蛋、豆腐等優質蛋白一起食用，也要搭配蔬菜，補充足夠的膳食纖維。油包、調味包也不可以一次加完，因其所使用的油多為不健康油脂，鈉含量也過高，建議酌量使用，若整包全加，湯就不要喝完，喝一半就好。

此外，麵煮太爛也是常被忽視的地雷，洪永祥指出，澱粉類的食物煮到爛、糊，會讓升糖指數變高，就如同喝糖水一樣，血糖突然飆高、胰島素濃度過高，建議煮3分鐘就好，並添加蔬菜等膳食纖維延緩升糖速度。

洪永祥過去曾PO文指出，泡麵並不是完全不能吃，也不是腎臟毒藥，但如果吃錯方式，會讓腎臟提早報銷。熬夜吃也是傷腎的原因之一，因為夜間是腎臟修復時間，熬夜加上高鈉飲食等於讓腎臟超載，曾有研究顯示，熬夜、睡眠不足與腎功能惡化有顯著關聯，因此建議泡麵盡量在白天吃，若真的想當宵夜吃，務必控制分量與頻率，並多加蔬菜膳食纖維、減少調味包的份量。

