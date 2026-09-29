青蔥不只提味　牛津研究：染新冠8天吃粥後退燒排痰　過量恐腹瀉

青蔥是料理中常見的配角，不論煮湯、炒蛋、拌麵或煮粥，加上一把蔥花就能增添香氣與風味。台灣營養師老辜分享一篇2020年發表於《整合醫學研究》(IF是4.9)的科學文章，其中記錄以青蔥煮粥作為新冠肺炎患者早期居家照護的個案經驗，不過他也特別提醒，這類研究證據有限，不能把青蔥粥當成治療方式，較適合視為日常飲食的一部分。



老辜在Facebook專頁「老辜營養與科學」發文指出，該文章記錄一名20多歲男性，在感染新冠肺炎第8天時體溫達38.5°C，隔天開始每天吃兩次青蔥粥。文章描述，他第一次吃完約2至3小時後出現大量出汗、痰液增加，體溫降至37.3°C，隔天進一步降至36.7°C，並於第11天康復；其他個案也約在食用青蔥粥第3天後逐漸恢復。

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文章所使用的青蔥粥材料包括50克白米、約400毫升水，以及青蔥。青蔥用量第一天為80克、第二天60克，之後則為40克，並可依情況調整。作法是先將白米加水煮沸，以小火熬煮約30分鐘，再加入青蔥煮15分鐘；煮好後分成兩份，一份立即食用，另一份約4小時後再吃。

研究作者認為，個案食用青蔥粥後出現出汗、體溫下降及痰液增加等情況，可能有助於痰液排出與改善呼吸不適。不過，這些觀察並不能證明青蔥粥就是患者康復的原因。

老辜也特別強調，這篇文章主要是個案經驗，並沒有隨機分組或安慰劑對照，因此無法排除患者原本就進入自然恢復期的可能性。

以目前科學證據來看，不宜將青蔥粥視為預防或治療新冠肺炎、感冒等疾病的方法，若有發燒、呼吸不適或症狀持續加重，仍應尋求適當醫療協助。他也表示，特地查了作者群，都是任職於牛津大學的教授與醫師，第一次看到期刊裡面還附上食譜，「真的好酷好喜歡啊」。

不過，從日常飲食角度來看，青蔥本來就是可以搭配粥品的食材。老辜笑說，看完文章後也很想煮一碗青蔥粥，如果能接受青蔥的味道，下次煮粥時不妨加入青蔥，再搭配雞蛋、胡椒粉等食材，增加香氣與營養；生病期間若食慾不佳，能正常攝取食物與營養，也有助於維持體力。

本網站曾報導，青蔥的各種吃法。青蔥富含含硫化合物，和肉類一起料理，有助於維他命B雜的利用；若生吃，則較能保留維他命C與大蒜素，因為這些成分不耐高溫。若要煮湯，建議接近關火時再加入青蔥，或盛碗後再撒上蔥花。

不過，大蒜素刺激性較強，生蔥一次吃太多，可能刺激胃腸道黏膜，引起胃痛、腹痛。日媒《Hint-Pot》也提醒，青蔥具有較強抗菌作用，過量食用可能影響腸道菌叢平衡，出現腹瀉、便秘等情況，因此適量當作調味品即可。

此外，「無毒教母」、台灣林口長庚醫院臨床毒物中心前護理師譚敦慈曾分享自製蔥油做法，可將蔥、洋蔥、蒜頭與香菜（芫荽）放入芥花油中炸至略呈金黃色，再撈掉變黑的蔥與香菜，留下洋蔥與蒜頭。做好的蔥油可用來炒菜、拌麵，增加香氣與風味。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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