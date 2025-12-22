蔥營養｜護血管助防癌能當膠布？ 蔥9好處全身是寶+3吃法美味防病

蔥，作為廚房中最常見的調味品之一，不僅能提香增味，更藏着豐富的營養與中醫智慧。

俗語說「一根蔥能抵三味藥」，從頭到腳都是寶，現代研究也為蔥類蔬菜解鎖了新技能：有助防癌。這樣吃，美味又防病～

蔥的功效作用（01製圖）

一根蔥的好處多多👇👇👇

廚房裏的「養生小能手」

從營養學角度看，蔥是維生素C（維他命C）、膳食纖維以及鉀等礦物質的良好來源。

營養亮點：

維生素C含量雖不及彩椒，但搭配其他食材（如肉類）可促進鐵吸收；

揮發油中的大蒜素是天然「抗菌劑」，類黃酮則具有抗氧化作用。



現代研究：抗菌、抗氧化、護血管、防癌

1. 抗菌消炎

研究表明，蔥提取物中的大蒜素對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌等常見致病菌具有一定抑制作用，這可能是其輔助預防感染的物質基礎。

2. 抗氧化

蔥所含的槲皮素等類黃酮化合物能夠幫助清除體內自由基，從而減緩氧化應激對細胞的損傷，這可能有助於降低某些慢性病的發生風險。

3. 有益心血管健康

一些細胞和動物實驗表明，蔥中的活性成分可能通過抑制膽固醇吸收、抗血小板聚集等機制，對心血管系統產生積極影響。其含有的鉀元素也有助於維持正常的血壓水平。

4. 有助預防癌症

流行病學調查發現，在日常飲食中經常攝入蔥屬蔬菜（包括蔥、蒜、韭菜等）與胃癌發病風險的降低存在統計學上的關聯。

蔥含有的硫化物和皂苷類物質，在實驗室研究中顯示出可能抑制癌細胞生長的潛力，但這些效應在人體內的確切作用和所需劑量仍需進一步研究證實。

5. 促進消化

蔥的獨特香氣源於揮發性物質，烹飪時可刺激消化液分泌，從而增進食慾。

中醫視角：辛温發散、通陽解毒

中醫認為，蔥性温、味辛，歸肺、胃經，核心功效可概括為「三散一通」：

1. 散風寒

蔥白煮水或配姜棗，能發汗解表，緩解風寒感冒初期（惡寒、鼻塞、流清涕）。

2. 散寒凝

《本草綱目》記載「蔥，辛能發散，通上下陽氣」，可改善因寒凝導致的脘腹冷痛、小便不利。

3. 散瘡毒

蔥白搗泥外敷，或與蜂蜜調和，可輔助緩解瘡癰腫毒（需遵醫囑）。

4. 通胃腸

蔥的辛香能刺激消化液分泌，促進食慾，緩解胃寒導致的腹脹、消化不良。

從頭到腳都是寶

市面上既有辛辣嗆嘴的老蔥，也有幼嫩甘甜的小蔥，不管是哪種蔥，吃的時候每個部位都不應放過。

蔥葉：發汗、解毒、散腫

除了含有蔥白所具有的營養成分外，其維生素C、胡蘿蔔素、葉綠素的含量都明顯高於蔥白。此外還含有多酚類物質，抗氧化效果好。

蔥白：散寒、解表

蔥白有發散風寒、發汗解表的作用，常被用於風寒感冒。

將蔥白搗爛敷在肚臍上，可以緩解小兒風寒腹痛。

用蔥白煮水泡腳，能驅寒保暖，改善手腳冰涼。

甚至將蔥白搗汁滴鼻，還能緩解鼻塞不通。



蔥膜：天然「藥水膠布」

如果我們在廚房裏做飯，不小心手指受傷流血，可以撕下蔥膜來敷傷口，不僅能止血（蔥的內皮和中心之間有一層黏液）還有殺菌消炎的作用。

如果蔥膜稍微撕薄一點，裏面黏液多的時候，它自己就可以黏住。



蔥鬚：防治風寒頭痛

古代名醫陶弘景所著的《名醫別錄》中記載，蔥鬚「主傷寒頭痛」，可解肌發汗、除煩熱、補虛勞，治療傷寒頭痛及冷痢腸痛。

蔥鬚具有辛温散寒的作用，對治療風寒頭痛和風寒感冒有作用。



花樣吃蔥 美味又防病

1. 蔥豉粥：疏風散寒

風寒感冒典型表現：

惡寒重、發熱輕，流清涕、咳白稀痰，舌苔薄白。

食材：

蔥白3根、淡豆豉10克、大米100克、白胡椒粉少許。

製作方法：

大米煮粥至半熟，加入蔥白（切段）、淡豆豉同煮，出鍋前撒白胡椒粉調味。

2. 涼拌蔥鬚：開胃促消化

材料：

蔥鬚、豆腐絲、鹽、糖、醬油、辣椒油。

製作方法：

蔥鬚洗淨後加鹽後揉透，醃製20分鐘；然後取一點豆腐絲，加糖提鮮，再放些醬油改善口感，最後加一點辣椒油。

將蔥鬚和調好的豆腐絲拌成涼菜後食用，不僅美味還能起到開胃的作用。



3. 蔥爆羊肉：禦寒祛寒、預防感冒

蔥不但可以去腥，還能幫助預防感冒。有些過敏性鼻炎的患者早晨起來流鼻涕、打噴嚏，嚴重的會喘不上氣來，如果是陽虛肺寒引起的，這時可以吃點蔥爆羊肉。

這道菜簡單省時，翻炒羊肉片時要注意，羊肉變色所需時間很短，不到一分鐘。記得要最後倒入蔥段，然後淋入少許醬油和鹽後關火，繼續用餘温將大蔥和羊肉翻炒均勻即可出鍋。

小貼士：

還可以切段後放入鍋中快炒，製成大蔥炒雞蛋等菜餚，清香不膩，還能保留更多維生素C。



跟四類人是絕配

1. 風寒感冒者

無論大蔥小蔥，都能通陽解毒、解表發汗。體質較弱的人在季節變更時容易感冒，吃些生的小蔥，或用蔥烹調葷菜，能達到出汗的目的，有助預防風寒感冒。

2. 感染性腹瀉者

蔥富含揮發油，具有較強的殺菌、抑菌功效，感染性腹瀉時吃點兒生大蔥，有一定緩解作用。

3. 食慾不振者

吃飯不香的人，炒菜時多加些小蔥，能有效增進食慾。

4. 血壓高者

常吃蔥可以幫助減低血管的緊張性，對高血壓患者有益。

這些人要注意：

1. 患有消化道潰瘍的人不可食用太多蔥（尤其是生蔥）。

2. 蔥性温熱，多食易使人生痰動火、散氣耗血，有虛熱證（如心煩不眠、口燥咽乾、潮熱盜汗、大便秘結等）的患者應慎食。

3. 蔥對汗腺刺激作用較強，有腋臭的人慎吃。



注意事項

烹飪方式

優先選擇熟製，減少生食以降低對胃腸道的刺激。

因人而異

蔥的辛辣成分可能對胃腸道產生刺激。胃酸分泌過多或患有胃食管反流、胃黏膜炎症的人群，需根據自身耐受情況適量食用。

綜合飲食

上述觀察性研究中的健康關聯，通常基於長期、均衡的膳食模式，而非短期大量攝入單一食物，將蔥作為多樣化飲食的一部分經常食用是更為合理的建議。

科學食用核心要點

1. 蔥是廚房裏的「養生小能手」

現代研究：抗菌、抗氧化、護血管、防癌。

中醫視角：辛温發散、通陽解毒。



2. 從頭到腳都是寶

蔥葉：發汗、解毒、散腫；

蔥白：散寒、解表；

蔥膜：天然創口貼；

蔥鬚：防治風寒頭痛。



3. 花樣吃蔥，美味又防病

蔥豉粥：疏風散寒；

涼拌蔥鬚：開胃促消化；

蔥爆羊肉：禦寒祛寒、預防感冒。



4. 跟四類人是絕配

風寒感冒者、感染性腹瀉者、食慾不振者、血壓高者。



