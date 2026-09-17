食物中毒｜女子買海鮮混入小螃蟹竟含劇毒　教你3招安全嘗「鮮」

早前，楊女士的母親在一街市買墨魚時，一隻不起眼的小螃蟹混入其中。老人將其炒熟，準備留給愛吃螃蟹的女兒。飯桌上，楊女士發現這種螃蟹從未見過，使用AI查詢後竟識別出這是攜帶河魨毒素的紅斑鬥蟹！



河魨毒素少量即可致命，高温烹飪無法降低毒性，且目前沒有特效的解毒藥物。

除了紅斑鬥蟹，這幾種螃蟹的小小身體裏也有着可以「害人性命」的毒素。

正直愛潔蟹

主要分佈於日本、菲律賓、新加坡、東非以及我國的廣東、海南等地，生活環境為海水，一般棲息於水深10米—30米岩石的海底，體內含有河魨毒素。

銅鑄熟若蟹（埋扇蟹）

又稱銅鑄蟹，頭胸甲殼呈橫卵圓形，背部隆起分區明顯，表面光滑。全身表面呈青綠至紫褐色，其間有白色、褐色與青橙色的不規則花紋，含有麻痹性生物毒素。

提示：銅鑄蟹中毒病人表現為口唇、手腳發麻，步態不穩。



相關文章：海鮮功效｜補腦護心血管4好處3煮法最留營養 購買4要點密封隔離

+ 18

小心這幾種海洋「有毒」生物 別吃也別碰

除了這幾種螃蟹，以下海洋生物也「有毒」，注意別吃也別碰：

1. 有毒貝類

織紋螺

一種小型海洋螺類，通常殼長為2釐米—5釐米，外殼呈紡錘形，表面覆蓋有細密螺旋紋路。其本身並不製造毒素，而是通過攝食有毒藻類或細菌在體內富集河魨毒素和麻痹性貝類毒素。這些毒素耐熱，烹飪無法去除。

提示：織紋螺中毒後會出現腹痛、噁心、嘔吐、頭暈，嚴重時可導致肌肉麻痹、呼吸困難甚至死亡，目前無特效解毒劑。



雞心螺

一種含有劇毒的海洋生物，它的尖端部分隱藏着一個很小的開口，裏面有毒牙，可以射出毒液，足以使人喪命。

提示：雞心螺的毒可以令受害者癢得搔個不停，短時間內無法做任何事，嚴重還可能造成受害人完全癱瘓。



相關文章：【食物安全】大蒜發芽營養更高 洋葱薑9種食物發芽後食唔食好？👇👇👇

+ 5

2. 藍環章魚

藍環章魚的體型較小，在受到驚擾或感到威脅時會顯示出明亮藍色或紫色環狀斑紋。而在平靜狀態下，它們的顏色較為柔和，通常是黃褐色或灰色。

藍環章魚的毒液主要含有河魨毒素，其毒性非常強，大約是氰化物的1000倍，即使是微量毒液也足以致命。

提示：被藍環章魚咬傷後，中毒症狀通常在數分鐘內出現，包括劇烈疼痛、麻痹、呼吸困難、噁心和嘔吐，嚴重時可致呼吸衰竭和死亡。



3. 水母

海邊常見蜇人水母包括海蜇、紫紋海蜇和箱水母。

海蜇是中國沿海常見的水母，其觸鬚會釋放毒素，引起劇烈疼痛和皮膚紅腫。

紫紋海蜇也常見於沿海地區，觸鬚含有強烈毒素，被蜇傷後會導致嚴重皮膚灼傷感和紅腫。

箱水母是最毒的水母之一，主要分佈在熱帶和亞熱帶海域，其毒液能引起嚴重的神經和心血管系統反應，甚至致命。

若不小心被水母蜇傷，牢記以下幾點：

（1）如被刺傷部位有水母觸手殘留，先用海水沖洗患部，再戴上手套，用鑷子等工具將其摘除。

（2）一定要用海水沖洗患部，因為自來水或純淨水濃度與海水不同，滲透壓的變化可能刺激觸手上的刺細胞分泌毒素。

（3）如感到疼痛、瘙癢，不要用手抓撓，以免皮膚中的刺細胞分泌新的毒素。用冰袋敷在患部可減輕疼痛感。

（4）如果疼痛感劇烈並伴有發熱等症狀，務必及時就醫。

4. 變質蝦蟹

蝦蟹死亡後未及時冷藏，在常温下會化身「細菌炸彈」，副溶血性弧菌在35℃環境下可呈指數級繁殖，6小時即可達到致病濃度。

相關文章：蜆功效｜補腦護血管增免疫力 蛋白質=3隻蛋！推2食譜+3招快速吐沙

+ 8

不認識的海鮮堅決不吃 教你幾招安全嘗「鮮」

部分有毒的海鮮特徵較為明顯，如藍環章魚的標誌性特徵是受驚時顯現藍色或紫色環斑，但對於大多數普通消費者而言，無法識別海鮮類別時，最穩妥的原則是：不認識的，堅決不吃！

除了不吃「眼生」海鮮外，還要注意：

1. 購買要到正規超市或農貿市場。

除了上述要注意的問題，挑選鮮活水產品時要觀察魚眼是否清亮、蟹眼是否靈動、蝦殼是否完整有彈性、貝類是否張口受觸即閉。

2. 加工要生熟分開。

家中備兩塊案板和刀具，分別處理生海鮮和熟食，避免交叉污染。

3. 務必燒熟煮透。

海鮮攜帶副溶血性弧菌等常見病原體，蒸煮時保證中心温度達到100℃並持續數分鐘。老年人、兒童、孕婦及腸胃弱者儘量不要生食或半生食用（如生醃、醉蝦、刺身）。

適量食用，搭配均衡。海鮮富含蛋白質和嘌呤，建議搭配蔬菜和主食，痛風急性期患者應嚴格控制。

不認識的不買，不熟悉的不吃，不清洗處理乾淨的不下鍋，牢記這三條嘗「鮮」法則，安心享用海鮮大餐。

相關文章：食物中毒｜薯仔發芽毒素激增 高溫烹煮都冇用！切除芽能吃嗎？

+ 16

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

