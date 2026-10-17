秋葵除了綠色還有紅白兩色？專家教3招揀嫩滑秋葵＋4保存秘訣

秋葵養胃、穩血糖，且鈣質含量可媲美牛奶。你知道除了綠秋葵之外，有白秋葵和紅秋葵嗎？專家介紹3種顏色秋葵的特色，以及適合料理方式。



秋葵怎麼挑？台灣專門栽種秋葵的鹿草青農陳義松說，秋葵並不是越大越好，5至10公分的口感最嫩脆。

秋葵營養豐富低熱量

秋葵是餐桌上常見的蔬菜選擇。台灣農業部說明，秋葵每100公克約36大卡，含維他命A、β胡蘿蔔素、維他命E，及鈣、鎂、鉀等營養素，黏液則含果膠等水溶性纖維。秋葵低熱量又有纖維，是日常飲食中相當容易搭配的蔬菜。

秋葵有豐富的黏液。台灣農糧署指出，秋葵的黏液是水溶性纖維果膠，可透過涼拌、蒸、炒等方式料理；若不習慣黏滑口感，也可以切片後搭配其他蔬菜或肉類一起烹調。

專家教揀嫩滑秋葵與保存秘訣👇👇👇

秋葵挑選與保存秘訣（Pexels@Mario Spencer；01製圖）

+ 11

秋葵不只綠色 不同品種各有特色

秋葵不只有綠色！高雄農改場旗南分場助理研究員洪千惠表示，台灣秋葵品種相當多，常見有淺綠、深綠和紫紅色，果莢形狀則分成五角形與圓果形，目前市面上以「永福」為主。

根據台灣農糧署與青農陳義松說明，3種顏色秋葵的特色分別為：

1. 綠秋葵最常見 汆燙、炒食皆宜

台灣市場最常見的品種，果色翠綠、適合汆燙、炒食等料理，也是日常最容易買到的秋葵種類。

2. 紅秋葵含花青素 遇熱會變綠

外皮呈紅紫色，特色是含有花青素，但加熱後可能轉為綠色；紅秋葵與綠秋葵皆能用於煮、炒、蒸、炸、煮湯等多元料理。

3. 白秋葵黏液多、口感嫩脆

呈淡綠至近白色，部分品種較不易老化。以「玉福」為例，果長約13公分，較綠果和紅果秋葵來得長，特色是黏液較多、口感嫩脆。

挑秋葵掌握3招 避免買到纖維粗

陳義松表示，台灣市場最常見的是綠秋葵，採收期若拖太久，果莢容易變硬、纖維增加，因此挑選時不是「越大越好」，掌握大小與新鮮度更重要。

1. 看大小

一般以5～10公分左右口感較嫩，長太大可能纖維較粗。

2. 看外觀

果莢應飽滿、色澤自然，避免表面乾燥、暗沉或受損。

3. 看新鮮度

選果莢挺實、有彈性，絨毛明顯代表新鮮。不過，不同品種大小有所差異，實際仍要看品種與纖維化程度。

秋葵冷藏前先擦乾再放雪櫃

秋葵買回家如果一時吃不完，農糧署推薦善用雪櫃冷藏或冷凍，延長保鮮期。

1. 冷藏保存：紙巾包覆保存約3-5天

將秋葵表面水分擦乾，用廚房紙巾包裹後放入保鮮袋，再置於雪櫃冷藏室。

2. 密封冷藏：保存約5-7天

秋葵沖洗乾淨並徹底擦乾，平鋪放入密封保鮮盒或袋中冷藏，減少與空氣接觸，可延緩老化。

3. 冷凍保存：整條冷凍保存約1個月

將秋葵稍微汆燙約10-15秒後過冷水、瀝乾，保留原型冷凍，後續可直接料理使用。

4. 切片冷凍：保存約1個月

將秋葵洗淨、擦乾，進行切片後冷凍，料理時不需完全解凍，拌炒或作為配料都很方便。

相關文章：秋葵功效｜補鈣不輸牛奶！護肝降血糖5好處推薦1食譜+春天必吃5物👇👇👇

+ 6

延伸閱讀：

吃苦瓜會骨質流失、骨鬆？營養師告訴你真相 補鈣最強吃法

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

