雞蛋營養｜食蛋勿再棄蛋黃　研究：適量吃心血管疾病死亡率降29%

很多人幾乎天天吃雞蛋，但蛋黃到底該不該吃？有人擔心膽固醇高吃雞蛋只吃蛋清（蛋白），可研究發現適量吃雞蛋有助延長壽命，降低心血管疾病死亡風險。

本文審核專家：中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員孫研研；北京中醫藥大學第三附屬醫院腎病科主任醫師劉蘭英



那麼，蛋黃真的會升高血脂嗎？吃多少才合適？不同人群又該怎麼吃？今天小編和您詳細說一說~

相關文章：雞蛋營養｜天天吃蛋6好處 護骨防失智降心血管病＋4族群正確吃法👇👇👇

+ 14

雞蛋每周吃夠這個量 有助延長壽命降低患病風險

雞蛋簡單易得、食用便捷，富含優質蛋白質、卵磷脂、多種維生素和礦物質等營養成分。

2025年1月17日，發表在《營養素》上的一項研究顯示，每周吃1~6次雞蛋，有助於延長老年人壽命並降低心血管疾病死亡風險。

與不吃雞蛋的人群相比，每周吃1~6次雞蛋的人群，心血管疾病死亡風險降低29%、全因死亡風險降低15%。

即使是血脂異常的參與者，心血管疾病死亡風險也可以降低27%。

注意：

該結論來自觀察性研究，不能等同於治療結論，血脂異常人群仍需控制雞蛋攝入量。

2023年，《營養素》上發表的一項研究顯示，每周攝入≥5個雞蛋，患2型糖尿病和高血壓風險分別降低28%和32%。

如果同時增加膳食纖維、魚類和全穀物攝入，患2型糖尿病的風險會降低26%~29%；保證乳製品、水果和蔬菜攝入，則會使高血壓患病率降低25%~41%。

蛋黃到底能不能吃？別被膽固醇誤導了

很多「三高」人群吃雞蛋時會摳掉蛋黃，只吃蛋清，擔心蛋黃中的膽固醇升高血脂。實際上，這種做法忽略了蛋黃的整體營養價值，也未必符合健康需求。

食用建議

《中國居民膳食指南（2022）》明確推薦：健康成年人每周攝入蛋類300~350克，約合每天1個雞蛋，且不建議丟棄蛋黃。對於健康人群，正常食用全蛋並不會顯著升高血液膽固醇水平。

健康成年人每周攝入蛋類300~350克，約合每天1個雞蛋，且不建議丟棄蛋黃。（CCTV生活圈）

對於高膽固醇血症、冠心病、動脈粥樣硬化等慢性病患者或高危人群，建議個體化控制攝入量，每周全蛋不超過5個，或隔天食用1個全蛋即可。

蛋黃其實是「營養寶庫」

適量攝入蛋黃，可以輔助改善膽固醇代謝，有助改善記憶力和延緩衰老。

蛋黃中除了膽固醇，還富含卵磷脂、膽鹼、葉黃素、多種礦物質等必需營養成分：

卵磷脂：

可乳化油脂，將血液中的膽固醇、甘油三酯乳化成微小顆粒，減少其在血管壁的沉積，延緩動脈粥樣硬化斑塊形成，保護血管內皮，維持血管彈性。

膽鹼：

是卵磷脂的合成原料，可促進大腦發育，維持記憶力與專注力，延緩老年人認知衰退。

中醫視角：蛋白蛋黃都是寶

蛋清與蛋黃性味不同，功效各有側重，在中醫典籍與經典方劑中早有應 用。

雞蛋清（雞子白）：性微寒，可清熱利咽，適合燥熱口乾、咽喉腫痛的人群調理

雞蛋黃（雞子黃）：性溫，長於養血滋陰、寧心安神



推薦食養方：芙蓉蛋炒百合

這道藥膳以雞蛋搭配百合，清淡軟嫩，兼具滋陰潤肺、清心安神的功效，適合秋燥時節食用。

推薦食養方：芙蓉蛋炒百合（CCTV生活圈）

食材：

雞蛋6個、牛奶50克、水澱粉60克、白醋少許、火腿末少許、雞湯、鹽、糖、味精、鮮百合、蜜豆仁適量。

做法：

1. 蛋清蛋黃分離，蛋清中加50克牛奶、30克水澱粉、幾滴白醋；蛋黃中加30克水澱粉、幾滴白醋，分別充分打散。

2. 鍋中燒水至微沸，分別倒入蛋清、蛋黃，小火慢攪至凝固成塊，撈出過涼水備用。

3. 鍋中加少許油，爆香火腿末，倒入雞湯，再加入鹽、糖、味精調味，用水澱粉勾薄芡。

4. 放入焯好的百合、蛋清塊、蛋黃塊、蜜豆仁，翻炒均勻即可裝盤。

功能蛋：營養富集但不是保健品

1. 蛋黃顏色≠營養價值

蛋黃的色澤主要來自飼料中的葉黃素、玉米黃素等類胡蘿蔔素，僅能反映飼料成分差異，和雞蛋整體營養價值沒有直接關聯。

2. 功能蛋的真實作用

功能蛋是通過科學調配蛋雞日糧，利用蛋雞的生理代謝，將特定營養素富集沉積到雞蛋中。

這類雞蛋的核心營養與普通雞蛋差異很小，屬於食物範疇而非保健品，不能替代藥品，僅為有特定營養需求的人群提供更多飲食選擇。

食用雞蛋行動指南

1. 研究顯示：每周吃1~6次雞蛋，有助於延長老年人壽命並降低心血管疾病死亡風險；每周攝入≥5個雞蛋，患2型糖尿病和高血壓的風險分別降低28%和32%。

2. 對健康人群，每天1個新鮮全蛋，優先選擇蒸、煮等健康烹飪方式，就是性價比最高的養生方式。

3. 對於高膽固醇血症、冠心病、動脈粥樣硬化等慢性病患者或高危人群，每周全蛋不超過5個，或隔天食用1個全蛋即可。

4. 推薦食養方：芙蓉蛋炒百合

滋陰潤肺、清心安神，適合秋燥時節食用。

相關文章：雞蛋營養｜12款蛋食物膽固醇排名葡撻第9 一日最多食幾多隻蛋？👇👇👇

+ 8

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

