怕發炎不敢吃蛋白質？自體免疫飲食關鍵：吃對魚類增強修復力

自體免疫疾病患者該怎麼吃，才能減少身體負擔？許多人一想到抗發炎，就先補充魚油、維生素（維他命）或各種保健食品，卻忽略每天攝取的加工食品、甜食及含糖飲料，建議飲食調整應先減少加工食品、回歸原型食物。



台灣營養師李婉萍指出，面對自體免疫疾病患者，她會比一般健康飲食更仔細看待飲食內容。即使補充許多保健食品，如果每天仍攝取甜食、含糖飲料、加工食品及重調味食物，飲食中的變數仍然很多。

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因此，她建議先減少高度加工食品、加工肉品、複雜調味食品及其他不必要的添加物，讓飲食回歸簡單，例如魚就是魚、蛋就是蛋、蔬菜就是蔬菜。

在蔬果選擇上，李婉萍建議多樣化攝取，優先選擇在地、當季、容易清洗，且吃了身體感覺舒服的食物，不必一開始就追求昂貴或特殊的食材。她也喜歡地中海飲食的概念，透過大量蔬果、豆類、魚類及好油脂，建立良好的飲食基礎。

至於無麩質飲食，李婉萍表示，面對自體免疫疾病患者，她通常會建議先嘗試一段時間。她指出，生活中常見的麵包、蛋糕及餅乾，除了可能含有麩質，也往往伴隨糖、油及添加物。調整飲食的目的不是讓大家害怕食物，而是先減少飲食變數，觀察身體反應。

蛋白質攝取也不能忽略。李婉萍提醒，有些人因為擔心發炎而越吃越少，甚至造成蛋白質攝取不足。抗體、酵素及神經傳導物質都需要胺基酸作為原料，因此她會優先建議選擇魚類；若對魚過敏，再考慮豬肉、雞肉。主食則可先選擇白米，讓飲食內容相對單純，也較容易觀察身體反應。

在維生素與礦物質方面，李婉萍指出，維生素D與免疫功能有關，可依抽血結果評估是否需要補充，也要注意走到戶外、適度曬太陽。維生素B群可從全穀、蛋及肉類取得，鎂則可透過深綠色蔬菜、豆類及堅果攝取。若對堅果不適應或過敏，可先從西蘭花、菠菜、芥藍及番薯葉等深綠色蔬菜著手，輪流搭配食用。

李婉萍強調，自體免疫飲食不只是思考要吃什麼，也要留意哪些食物可能增加飲食負擔。她建議先減少加工食品、回歸原型食物，再逐步找出適合自己的飲食方式。飲食調整不應變成對食物的恐懼，若涉及無麩質飲食或營養補充，也應依個人狀況評估，避免因過度限制而造成營養攝取不足。

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