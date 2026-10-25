養生愈補愈累？中醫破解調理迷思　經常疲勞按2穴位+1茶疏通温補

覺得累了，泡枸杞；睡不着了，吃安神藥；腰痠背痛了，買六味地黃丸。這是很多人的養生邏輯，缺什麼，補什麼，但中醫看這件事的角度不同，很多時候你以為在「補」，實際上越補越「堵」。情緒不好、睡眠差、長期疲勞，這3個問題從來不是孤立的，氣先堵，睡眠跟着差，最後盲目進補，反而越補越糟。



日常到底怎麼調養才正確？小編這就帶你去詳細了解一下。

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情緒：你以為在「疏」，其實在「堵」

誤區：受了委屈、生了悶氣，泡杯玫瑰花茶、深呼吸幾下，覺得「我已經疏肝了」。

真實情況：情緒不舒最先影響的是肝。中醫講「怒傷肝，思傷脾」，過激的情緒會直接干擾臟腑功能。肝主疏泄，負責全身氣的運行，氣機不暢，血行也會受阻。表現出來就是胸脅脹悶、口乾口苦。時間久了，肝氣鬱結會進一步影響脾胃運化，導致納差、倦怠。再往下發展，從肝累及心，就會出現失眠，如入睡困難、多夢易醒、早醒。

很多人以為泡杯花茶、深呼吸就是在疏肝，但如果只是表面應付，氣機該堵還是堵。鬱滯不除，後面的睡眠和精力問題就一個都跑不掉。

正確做法：真正疏通，而不是假裝疏通。

日常可以用逍遙散的思路來調理，核心是疏肝、柔肝、健脾兼顧，柴胡疏肝解鬱，當歸白芍養血柔肝，茯苓白朮健脾益氣，薄荷生薑辛散助運，甘草調和諸藥。氣機鬱滯久了脾胃功能也會減弱，所以疏肝的同時必須健脾，不是單靠理氣就能解決。

逍遙白玉瓜（CCTV綜合一套視頻截圖）

日常也可以用食材搭配做成一道家常湯羹：逍遙白玉瓜

做法：取當歸3~5克、茯苓20~30克、適量鮮薄荷和冬瓜煮湯羹。

注意：陰虛火旺者、感冒發熱人群、孕婦不宜自行使用。

睡眠：你以為在「鎮靜」，其實在「堵」

誤區：躺下腦子停不下來，覺得「神經太興奮」，靠褪黑素或者安神補腦液強行壓下去。

真實情況：中醫看失眠，核心病機是「陽不入陰」，陽代表清醒活躍的狀態，陰代表安靜收斂的狀態。夜間陽氣應該內斂入陰，如果氣機鬱滯、陽不能入陰，就會出現入睡困難。具體分3種情況：熱擾心神則入睡難，陰血不足則多夢易醒，心腎不交則早醒。

靠鎮靜強行壓下去，只是把問題蓋住了，氣機還是不通。

正確做法：先調暢氣機、規律作息，再配合温和的食療。

1. 甘麥大棗湯（適合情緒敏感、易緊張、愛生悶氣的人群）

做法：甘草3~5片、淮小麥20克（整粒）、大棗6~8顆，加水煮，睡前温服。

原理：此方出自《金匱要略》，三味均屬藥食同源。中醫講「甘能緩急」，甘味有柔潤舒緩的作用，能幫助緩解情緒緊張。

注意：為日常調理方，嚴重失眠請就醫。

2. 酸棗仁（適合睡眠差的人群）

做法：搗碎泡茶，或者磨粉後沖雞蛋花湯。

原理：酸棗仁入心肝經，能養心肝之血，血足則神安。

注意：腹瀉者慎用（酸棗仁有潤腸作用）；外感期間不宜（酸棗仁具收斂之性，外邪未散時忌用）。

3. 子午覺

做法：中午11點至下午1點小憩15~30分鐘；晚上儘量11點前入睡。

原理：這兩個時段是陰陽交替的關鍵節點，把握好能顯著提升睡眠質量。

疲勞：你以為在「補」，其實在「堵」

誤區：總覺得累、精力不濟，覺得「腎虛了」，直接買六味地黃丸。

真實情況：六味地黃丸是滋補腎陰的方劑，並非壯腰補腎的萬能藥。男性多以陽氣為用，單純腎陰虛並不算多，若是痰濕體質，表現為舌苔厚膩、身體沉重、大便黏滯，服用滋陰藥後，體內濕濁更難運化，反而加重壅滯。中醫講腎為先天之本，如同父母給的「財產」；脾胃為後天之本，如同自己賺的「工資」。如果脾胃運化這條通路沒打開，盲目進補就像高速公路已經堵了，再往裏倒貨，越堵越狠。

不同人的堵法不同：情緒問題突出的人，多以氣機鬱滯為主；疲勞明顯的人，往往夾雜痰濕壅滯。但核心邏輯一樣，路沒通就往裏倒貨，不是補，是添堵。

中醫講「通補兼顧」，比如還少丹的思路就是兼顧腎陰腎陽、氣血脾胃。但這是藥方，前提是先疏通、再補益，需在醫生指導下使用。

正確做法：先通後補，不要盲目吃補藥。日常可以這樣做：

1. 按揉腎俞穴（適合腰痠疲勞的人群）

位置：腰帶水平線，對應第二腰椎棘突旁開約兩指（1.5寸），屬膀胱經。

做法：兩手掌心搓熱後覆蓋腎俞穴摩擦，或用空心拳叩擊50~60次。

原理：刺激此穴能激發腎氣，幫助緩解疲勞。

2. 鳴天鼓（適合耳鳴、聽力下降的人群）

做法：兩手捂住耳廓，食指疊在中指上，彈擊枕後高骨。

原理：刺激耳部經絡，有助於腎氣上達。

3. 當歸生薑能量飲（適合日常温補、解困解乏）

做法：當歸3~5克、生薑5~6片，加蜂蜜或糖調味，可加奶，煮水或沖泡。

當歸生薑能量飲（CCTV綜合一套視頻截圖）

注意：孕婦慎用（當歸有活血作用）；陰虛火旺、口乾目赤者不宜；月經量大的女性經期勿用；有出血傾向或正在服用抗凝藥物（如華法林、阿士匹靈等）的人群不宜。

温馨提示：以上為生活化調理方法，六味地黃丸、逍遙散等經典名方均需辨證使用。痰濕體質、陰虛火旺、感冒發熱、孕婦請勿自行用藥。長期疲勞或嚴重失眠請到正規醫院就診。



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日常調養行動指南

1. 情緒差、胸脅脹悶

煮逍遙白玉瓜：當歸3~5克、茯苓20~30克、適量鮮薄荷和冬瓜煮湯羹。

注意：陰虛火旺者、感冒發熱人群、孕婦不宜自行飲用。

2. 睡不着、多夢易醒

甘麥大棗湯：甘草3~5片、淮小麥20克整粒、大棗6~8顆，睡前温服。

中午小憩15~30分鐘，晚上11點前睡。嚴重失眠請就醫。

3. 覺得累、腰痠

①先觀察舌苔：舌苔厚膩、身體沉重、大便黏膩，不要自行服用六味地黃丸。

②按揉腎俞穴：腰帶水平對應的第二腰椎位置，脊柱旁開約兩指，掌心搓熱摩擦或空心拳叩50~60次。

③鳴天鼓：兩手捂住耳廓，食指疊在中指上，彈擊枕後高骨。

④當歸生薑能量飲：當歸3~5克、生薑5~6片，加蜂蜜或糖調味，可加奶沖泡。注意：孕婦慎用（當歸有活血作用）；陰虛火旺、口乾目赤者不宜；月經量大的女性經期勿用；有出血傾向或正在服用抗凝藥物（如華法林、阿士匹靈等）的人群不宜。

4. 提示：

六味地黃丸、逍遙散均需辨證使用，長期不適請到正規醫院就診。

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