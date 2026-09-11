過午不食可減肥？長期不吃晚餐易胖失眠3危害　必學健康飲食8方法

「過午不食」適合你嗎？看看專家怎麼說！



「過午不食」這一源自佛教戒律的古老生活習慣，近年來逐漸受到關注。這個習慣的核心是，從午時（即11:00—13：00）起不再進食，目的是通過減少晚餐的攝入量，實現身心健康的雙重提升。但是，這種做法是否科學，以及是否適合現代人的生活方式，一直是一個備受爭議的話題。

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歷史淵源與文化背景

在中國，「過午不食」這一說法擁有深厚的文化底藴。古代的文人墨客常將其作為一種修身養性的手段。在他們看來，這種做法不僅有益於身體健康，更是精神修養的方式。宋代的文學巨匠蘇軾在其著作《東坡志林》中，就這樣寫道：「過午不食，心清氣爽。」

這種做法適合現代人嗎？答案是不適合。古人的夜生活不豐富，天一黑就休息了，能量消耗少，而現在大多數人工作、學習到很晚才睡覺。所以，在現在的生活習慣下，模仿古人簡單地把晚餐從三餐中去掉，只會導致身體越來越差。

長期不吃晚餐的危害

1. 營養素缺乏

對於大部分人來說，不吃早餐或早餐單一會導致營養不足。中午在單位或學校吃飯，也很難做到營養均衡。所以晚餐對大多數人來說是營養最為豐富的一頓。如果不吃晚餐，早餐和午餐也沒有得到改善，就會導致營養素缺乏，進而引起身體不適等一系列連鎖反應。

2. 影響睡眠

到了晚上，午餐攝入的食物已經消化吸收，肚子裏自然是飢腸轆轆，不吃晚飯晚上可能會睡不着覺，身體得不到正常休息。長此以往，容易導致精神狀態不佳，甚至免疫力低下，疾病就會趁虛而入。

3. 更容易發胖

晚上不吃飯，身體得不到需要的能量，人體會自動將新陳代謝放慢，減少能量消耗。因為肌肉消耗能量快，身體就會犧牲肌肉，保留脂肪。隨着肌肉減少，基礎代謝又會繼續變慢，形成惡性循環。等再次進食時，身體就會優先儲存脂肪，自然會比以前更胖。

科學依據與健康影響

2024年11月18日，有研究團隊認為將「過午不食」解釋為「下午5點後不再進食」更為精確。這樣不僅可以讓免疫系統保持更加年輕的狀態，還能促使腸道菌群的結構更加年輕化。

在研究過程中，輕斷食小組成員遵循了嚴格的進食時間表，他們在確保食物的營養均衡和熱量適中的前提下，從上午9點至下午5點間正常進行飲食，其餘時間則保持禁食狀態。研究結果表明，96%的參與者在這一飲食模式下成功減輕了體重，其中大多數人的體重下降了2%至4%，並且體重的減少在整個限時飲食期間保持了持續和穩定。進一步的免疫系統分析揭示，輕斷食能夠增強免疫系統的工作效率。此外，參與者的腸道微生物群落也呈現出年輕化的變化趨勢。

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健康飲食小方法

既要「吃少一點」，也要「吃好一點」保證營養。推薦以下幾個健康飲食方法，照着吃沒錯！

1. 三餐能量有比例

推薦按照「三餐制」分配能量，早餐30%、午餐40%、晚餐30%。

2. 學江南飲食模式

（1）增加粗糧，減少精米精麵；

（2）推薦植物油，低温烹飪；

（3）增加白肉、減少紅肉，推薦豆製品；

（4）蔬菜多多益善，保證適量水果；

（5）推薦適量堅果、奶類；

（6）強烈推薦蒸、煮、涮的烹飪方式。

3. 食材多吃天然的

熱量和熱量是不一樣的，比如同樣熱量的牛奶和碳酸飲料，碳酸飲料裏空有熱量，卻只含有極少甚至不含有對健康有益的維他命、礦物質等營養物質。

4. 主食選熱量低的

平常主食中三分之一可以換成全穀物、粗雜糧。天然的全谷雜糧、澱粉豆類、薯類，都有一部分「抗性澱粉」，而抗性澱粉也不容易消化吸收，熱量相對較低。而且它們往往也含有膳食纖維、B族維他命等。

5. 吃足夠蔬菜水果

每天要最少吃一斤到一斤半的蔬菜、半斤水果。就拿蔬菜來說，水分大、熱量低，比如冬瓜、黃瓜、生菜等。它們還含有豐富的維他命、礦物質。

6. 進餐可先素後葷

有肉有菜的情況下，先吃蔬菜，主食儘量多選一些粗糧雜豆，在胃部會佔據一定的空間，這些食物的熱量低但是飽腹感卻很強。

7. 吃飯時換成小碗

用餐時，用小碗進食可在減少食量的同時吃得舒心。用高細杯取代矮寬杯喝飲品，也能幫助減少熱量攝入。

8. 細嚼慢嚥很重要

「細嚼慢嚥」是對健康最有益的嚼法，每口飯嚼20多次有點誇張，但是你可以每口提醒自己多嚼5次。

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