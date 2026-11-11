食物安全｜吃刺身沾芥末無法殺寄生蟲　醫生教降低感染2大關鍵

吃生魚片（刺身）時，不少人習慣多沾芥末，認為能殺菌、殺蟲，但台灣重症醫師黃軒提醒，芥末的嗆辣感不代表具有殺蟲效果，醬油、蒜頭、辣椒、白醋及烈酒也無法可靠地殺死海獸胃線蟲。想降低寄生蟲感染風險，關鍵仍是正確加熱或符合標準的冷凍處理。



黃軒指出，海獸胃線蟲幼蟲具有堅韌的角質層，對外界環境有一定耐受力。芥末中的辛辣成分主要刺激舌頭與鼻腔；餐桌上的高粱酒、白醋及檸檬汁，無論酒精濃度、酸度或浸泡時間，都不能當作可靠的殺蟲方式。這些調味料主要用於去腥、提味，不能取代食品安全處理。

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生魚片要安全 冷凍與加熱是關鍵

黃軒表示，魚肉徹底煮熟是降低寄生蟲風險的方式之一；若要生食，水產品則須經過符合規範的冷凍處理。他提到，相關處理條件包括零下20°C以下冷凍7天以上，或零下35°C以下急速冷凍15小時以上。家用冰箱冷凍庫的溫度及波動，未必能符合商業滅活寄生蟲的標準，因此不能自行冷凍後就認定魚肉適合生食。

海獸胃線蟲可能出現在野生海魚及烏賊、透抽等海洋生物中，黃軒提醒，野生鯖魚、白帶魚、秋刀魚、野生太平洋鮭魚及鰹魚等，生食時應特別留意。市售大西洋養殖鮭魚感染風險相對較低，但野生海捕鮭魚仍須經合格冷凍處理。至於草魚、鯉魚、吳郭魚（福壽魚）等淡水魚，也不應生食，因為可能帶有其他寄生蟲。

腹痛、噁心別輕忽 就醫要說明生食史

感染海獸胃線蟲後，可能沒有明顯症狀，也可能因幼蟲侵入胃壁或腸壁，引發腹痛、噁心、嘔吐等症狀；部分人即使沒有腸胃道症狀，也可能出現蕁麻疹或過敏反應。黃軒指出，幼蟲通常無法在人體內長期存活，但仍可能造成發炎與組織傷害。

若吃完生魚片後出現劇烈或持續腹痛，應儘快就醫，並主動告知醫師近期曾吃生魚片或未煮熟食物。若為胃型海獸胃線蟲病，醫師可評估透過胃鏡取出幼蟲；若出現呼吸困難、喉嚨腫脹或快要昏倒等情況，則應立即前往急診。

黃軒提醒，吃生魚片應選擇信譽良好、能確認水產品經合格處理的店家；野生海魚以煮熟食用為優先。芥末是用來提味的調味料，不能當成防止寄生蟲感染的保障。

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