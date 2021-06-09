麵包保存貼士｜防乾硬正確方法少人識做！回復鬆軟香味靠1種飲料

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-09 19:58

吃剩了的麵包，教你如何正確保存而不失美味，讓變乾了的麵包再度「復活」，恢復外脆內軟亦有秘訣。

於短時間在室溫下保存麵包，用保鮮紙包好或放入密實盒，可避免麵包變乾及沾染細菌，麵包在乾燥的環境下保存才不易發霉。如購買較大及較長的麵包，例如法棍、酸種包、裸麥包或方包等，盡量不要切開全條麵包，因為切面愈多，愈易接觸到空氣，較可能發霉及受到細菌感染。

若果麵包非即日食用完畢，應考慮放入雪櫃保存，並建議每片裹上錫紙防水分流失。（Charles Chen/Unsplash）

若果麵包非即日食用完畢，應考慮放入雪櫃保存。但冷藏或冷凍過的麵包會變硬、變乾，坊間有建議要先用密實盒或保鮮袋放好麵包，保持麵包於密封的狀態以防止吸入異味，及避免麵包變乾。日本麵包協調員協會專家福地寧子女士卻有另一番見解，將吃剩的麵包放入密實袋，然後存放在雪櫃，這種方法並不完全正確。

按圖了解麵包專家福地寧子建議正確保存麵包的方法︰

如果隔夜麵包變乾了，福地寧子提議可用大麥茶令麵包「復活」，恢復原本蓬鬆的質地。麵包經翻熱後，外皮酥脆，內裡有嚼勁，甚至香味都復活。節目中亦邀工學院大學應用化學系山田正治教授解釋，因大麥茶中含大量芳香的物質，所以在麵包上灑大麥茶能增加香味，即使用市面上的瓶裝大麥茶也能達到效果。

下圖解釋方法及大麥茶為何令麵包恢復蓬鬆及有嚼勁︰

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參考資料︰《教えてもらう前と後》/ 家務博客 / kurashinista.jp / esse-online.jp