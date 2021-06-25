【AEON】24萬呎分店重新裝修　更多優惠價日本直送海產水果

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-25 22:21

AEON一向多日本貨，而睇準香港人鍾情日本食物和用品，近日翻新門店時，就特地引入大量日本直送的新品，同時舉行「日本祭」，日本的肉類、海產、水果皆以優惠價發售，其中包括超甜的千葉縣貴味蜜瓜，以及獨家發售的日本「高砂之夕日」赤蛋等，記者尤其推薦各類急凍海鮮。

AEON荔枝角店早於2011年開幕， 佔地24萬平方呎，面積之大僅次於港島康怡店。上月起，荔枝角店重新裝修，並於昨日（24日）正式完成改裝，超級市場擺位「大執」過，分類比之前更清晰，並新增更多日本新鮮食品、氣炸食品等等，想即買即食的，有日本直送壽司、日式麵包、當造水果；想自己煮的，亦有急凍和冰鮮海產、燒肉拼盤等。

舖頭空間夠大，因此貨架的蔬果類都分得非常仔細，如：漬物、泡菜、菇菌等，全部都有自己一欄。

新裝修過的超市更好逛。

原來這間AEON在6月25日至7月7日期間舉行「日本祭」推廣，多款產地直送的肉類和海產都以優惠價發售，如：鹿兒島和牛的稀有部位、北海道帆立貝、宮城縣刺身蠔等都進行減價，店方亦表示，知道很多香港人愛吃吞拿魚但感覺它價格偏貴，因此也有引入價廉物美的吞拿魚。荔枝角店重開當日，更安排師傅即場劏開77公斤重的黑鰭吞拿魚。

師傅即場將77公斤的黑金槍魚切開，需要兩人合力才搬得動，但原來77公斤已經不算最重，更有分量的金槍魚，可達400公斤。

值得一提的是，近年大熱的蘭王蛋都在AEON上架，另外有獨家的日本兵庫縣產高砂之夕日赤蛋，據說母雞是用廣葉樹為原料，配合天然木醋液所煉出的飼料所飼養。而目前由AEON優先發售的「千葉縣貴味蜜瓜」亦是一大王牌，這種蜜瓜上星期才首次到港，多汁之餘甜度也比其他蜜瓜高，糖度可達13度。

採購部總經理兼執行董事久永晉也先生及其他員工，展示一系列新品。

請按下圖睇日本肉類和急凍食品：

+ 17 + 17 + 17

請按下圖睇日本水果、蛋類和乾貨：

+ 16 + 16 + 16

此外，AEON自家的TOPVALU系列性價比高，價格實惠，今次就推介數款即食食品。

請按下圖睇TOPVALU系列：

+ 4 + 4 + 4

這間AEON內亦有餐廳和麵包店等，其中Cantevole是日本引入的麵包店，所用的麵包皆由日本產麵粉去烘焙，部分款式是其他麵包店較少見的，離遠都聞到香味。

請按下圖睇Cantevole的麵包：

+ 4 + 4 + 4