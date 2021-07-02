驚安之殿堂｜DONKI兩周年蝦豚肉齊減　最大分店登陸屯門居民點睇?

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-02 20:15

驚安之殿堂（DON DON DONKI，下簡稱DONKI），是香港人常逛的店舖之一。首間分店於2019年7月落戶尖沙嘴，為慶祝2周年，DONKI正舉行「兩周年推廣」，不少貨品有減價優惠。除了現有的7間分店外，DONKI全港最大的屯門分店本月中亦即將開幕，究竟居民對此又有何睇法？

DON DON DONKI日前在官方facebook宣佈由7月1至31日期間，舉行「DONKI兩週年推廣」，一系列貨品會有優惠，部分更是買一送一，包括自家品牌的蛋糕、來自日本的Suntory啤酒以及大阿蘇牛乳等等。

是次優惠適用於全線DON DON DONKI，情熱笑店山頂廣場店除外。（資料圖片／鄧穎琪攝）

請按下圖睇是次兩周年推廣的減價貨品：

+ 6 + 6 + 6

屯市激安開幕 居民真的很興奮？

此外，本月20日香港第8間DONKI分店亦即將開業，座落於屯門市廣場，號稱是「全港最大」，不少網民對此都表示難以置信。不過根據官方資料，屯門市廣場分店總面積為2618平方米，即28,180平方呎，的確比樓高4層的銅鑼灣店（2,571平方米，即約27,674平方呎），以及荃灣本店（2,479平方米，即約26,684平方呎）還要大！

屯門分店為全港最大，位於屯門市廣場UG樓層全層。（資料圖片）

DONKI一向是「死場救星」，如今在本來已人流暢旺的屯門市廣場開幕，大排長龍是預計之內。作為「屯元天」的首間分店，不少「大西北」居民確實期待不已，表示很開心以後不必去荃灣西店掃貨，笑言：「屯市～激安～真的很～興奮～」不過亦有不少居民擔心人流問題，認為隨著屯馬綫通車，屯門本來已經愈來愈多人，如今更隨時塞爆！

請按下圖睇居民心聲：

+ 9 + 9 + 9