Francfranc大減價｜碗碟餐具廚房用品低至半價　最平$14有啲乜？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-07-06 20:15

Francfranc這個日本家品品牌款式超夢幻，讓不少女生一見即「心心眼」，不論是華麗風、可愛風、簡約風都有。最近Francfranc網店及門市正進行「夏日購物祭」大減價，許多貨品7、8折，部分更低至半價，最抵買的僅$14！以下就精選出20款半價廚具，還有其他7折及以下的廚房用品及生活配件，記者尤其推薦它的圍裙！

Francfranc即日起舉行「夏日購物祭」大減價，而其元朗新店亦剛於7月1日開業。（Francfranc）

日本生活用品品牌Francfranc夏日大減價已經開始，從官網所見，傢私、地毯、廚具、香薰、床上用品和浴室配件等，各類貨品低至半價，買3件起的飾品再輸入指定"SALE5"優惠碼，更額外再獲95折。

今次重點帶大家睇廚房用品，優惠貨品有超過400件，多以7折為主，部分低至半價。

請先按下圖睇20件精選的半價或以下產品（為免讀者混淆，貨品名稱完全依照官網，方便大家搜尋，部分貨品只有英文名稱。）

+ 14 + 14 + 14

除了半價貨品之外，以下亦有一些7折貨品，將分成幾個類別向大家介紹。碗碗碟碟款式眾多，大家可按自己喜愛的風格慢慢挑選，另外還有粉色系的切菜工具四件套裝、動物造型筷子托以及款式時尚的圍裙等，都是筆者私心推介的產品！

1.碗類——飯碗、隔熱碗

+ 6 + 6 + 6

2.碟類——餐碟、盤子

+ 17 + 17 + 17

3.杯類——茶杯、酒杯、杯蓋、茶壺、保溫瓶

+ 28 + 28 + 28

4.餐具——刀具、餐匙、叉、牛油刀、甜品叉

+ 25 + 25 + 25

5.墊類——多用途墊、餐墊、杯墊

+ 7 + 7 + 7

6.其他——筷子托、便當盒、圍裙及其他小配件