消滯湯水合集｜10款湯水茶飲緩腸胃滯脹不適 消積解膩告別肚凸凸
撰文：黃翠衣
大時大節後，肚滿腸肥飽飽滯滯，感到胃脹和腹脹「頂住頂住唔舒服」，以下湯水及泡茶各5款，皆由中醫分享，可紓緩腸胃不適，適合食滯的人士飲用。
湯水以外，更快捷的方法還可以泡茶，用20分鐘左右便有消滯茶可享，幫助解膩解滯的可使用山楂，它是中醫常用材料，有助健脾益胃，消積化滯，主治腸胃脹滿食滯，尤其針對油膩肉食而引起的積滯。但山楂不宜跟人參等補藥同服，胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦，授乳期間婦女及長期病患者均不宜使用。
消滯湯水食譜1：谷麥牙蘋果腰豆湯
消滯湯水食譜2：木耳雪耳山楂湯
消滯湯水食譜3：淮山薏米陳皮湯
消滯湯水食譜4：番茄大豆芽豆腐湯
消滯湯水食譜5：青紅蘿蔔菜乾素湯
消滯茶飲食譜
消滯茶以山楂為主，功效顯著。山楂幫助健脾益胃，消積化滯，主治腸胃脹滿食滯，但不宜跟人參等補藥同服，胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦，授乳期間婦女及長期病患者均不宜使用
消滯茶飲食譜6：山楂麥芽茶
中醫認為此茶可平肝降壓，消食降脂。
材料：
山楂10克
炒麥芽10克
做法︰
山楂洗淨，切薄片後，與炒麥芽放入杯中，倒入沸水後加蓋泡30分鐘完成。
消滯茶飲食譜7：山楂決明消滯茶
決明子有助脂肪分解，潤腸通便。
材料：
山楂10克
決明子10克
做法：
將山楂和決明子加入熱水中泡10分鐘後可以飲用。
消滯茶飲食譜8：玫瑰山楂杞子茶
材料：
玫瑰7克
山楂5克
杞子5克
陳皮7克
生薑3片
蜜糖適量
水1.2公升
做法：
材料洗淨，放入滾水中焗半小時，隨喜加入蜜糖便可。
消滯茶飲食譜9：茉莉山楂杞子茶
一周可飲用2-3次，有助活血潤腸、改善膚質，但腹瀉或孕婦不宜。
材料：
茉莉花10-20朵
山楂1-2個
水500毫升
做法：
將茉莉花及山楂放入杯，用熱水泡茶20分鐘完成。用茉莉花茶包也可以，將1個茉莉花茶包、加山楂及熱水沖泡。
消滯茶飲食譜10：山楂羅漢果水
功效可消滯開胃，潤肺生津。
材料：
山楂10克
桂圓10粒
去核紅棗10粒
羅漢果1個
做法：
羅漢果壓散、所有材料洗淨，一同放入煲內，以2公升水煲30分鐘。
