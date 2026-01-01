消滯湯水合集｜10款湯水茶飲緩腸胃滯脹不適　消積解膩告別肚凸凸

大時大節後，肚滿腸肥飽飽滯滯，感到胃脹和腹脹「頂住頂住唔舒服」，以下湯水及泡茶各5款，皆由中醫分享，可紓緩腸胃不適，適合食滯的人士飲用。



湯水以外，更快捷的方法還可以泡茶，用20分鐘左右便有消滯茶可享，幫助解膩解滯的可使用山楂，它是中醫常用材料，有助健脾益胃，消積化滯，主治腸胃脹滿食滯，尤其針對油膩肉食而引起的積滯。但山楂不宜跟人參等補藥同服，胃酸過多、脾胃虛弱、孕婦，授乳期間婦女及長期病患者均不宜使用。

消滯湯水食譜1：谷麥牙蘋果腰豆湯

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜，此湯可對應解決吃高纖食物及豆類而引起的滯食，但孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。

消滯湯水食譜2：木耳雪耳山楂湯

木耳雪耳山楂湯食譜，有胃潰瘍、胃酸倒流、脾胃虛弱及沒有患上飲食積滯者要慎服。

消滯湯水食譜3：淮山薏米陳皮湯

淮山薏米陳皮湯食譜，此湯適合食滯的人士，平日不需常喝，孕婦及授乳期的婦女則不宜飲用。

消滯湯水食譜4：番茄大豆芽豆腐湯

番茄大豆芽豆腐湯食譜，湯偏寒涼，因此加適量的老薑片及紅棗同煮可降低寒性。因此，脾胃虛寒、腹瀉、痛風或經痛期間要慎服。

消滯湯水食譜5：青紅蘿蔔菜乾素湯

青紅蘿蔔菜乾素湯，湯屬性涼，因此易頭暈、手足冰冷的人士不宜多服。懷孕及三高的人士不宜飲用。

消滯茶飲食譜

5款山楂消滯茶，包括山楂麥芽茶、山楂決明消滯茶、玫瑰山楂杞子茶、茉莉山楂茶及山楂羅漢果水，有助消積化滯。繼續往下圖看材料及方法。（圖片︰Sabri Tuzcu@Unsplash）

消滯茶飲食譜6：山楂麥芽茶

中醫認為此茶可平肝降壓，消食降脂。

材料：

山楂10克

炒麥芽10克

做法︰

山楂洗淨，切薄片後，與炒麥芽放入杯中，倒入沸水後加蓋泡30分鐘完成。

消滯茶飲食譜7：山楂決明消滯茶

決明子有助脂肪分解，潤腸通便。

材料：

山楂10克

決明子10克

做法：

將山楂和決明子加入熱水中泡10分鐘後可以飲用。

消滯茶飲食譜8：玫瑰山楂杞子茶

材料：

玫瑰7克

山楂5克

杞子5克

陳皮7克

生薑3片

蜜糖適量

水1.2公升

做法：

材料洗淨，放入滾水中焗半小時，隨喜加入蜜糖便可。

消滯茶飲食譜9：茉莉山楂杞子茶

一周可飲用2-3次，有助活血潤腸、改善膚質，但腹瀉或孕婦不宜。

材料：

茉莉花10-20朵

山楂1-2個

水500毫升

做法：

將茉莉花及山楂放入杯，用熱水泡茶20分鐘完成。用茉莉花茶包也可以，將1個茉莉花茶包、加山楂及熱水沖泡。

消滯茶飲食譜10：山楂羅漢果水

功效可消滯開胃，潤肺生津。

材料：

山楂10克

桂圓10粒

去核紅棗10粒

羅漢果1個

做法：

羅漢果壓散、所有材料洗淨，一同放入煲內，以2公升水煲30分鐘。