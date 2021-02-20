【健康湯水食譜】木瓜栗子粟米湯健脾養胃　生津止渴一家大細啱飲

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-02-20 12:00

乾燥天氣下，滋潤湯水可紓緩喉乾、咽痛等不適，木瓜栗子粟米湯用作日常補健湯水飲用，有助生津止渴、健脾養胃。 攝影︰尹嘉蔚

木瓜栗子粟米湯，可健脾養胃，生津止渴。

從中醫的角度解釋，健脾食物包括番薯、淮山、木瓜及栗子等甘味食物，煲湯時用補氣養血的紅棗來代替蜜棗更佳，因為製作蜜棗時用上大量白糖，較易增加體內濕熱。註冊中醫師潘仲恆表示木瓜栗子粟米湯，可助健脾養胃，生津止渴。

木瓜栗子粟米湯材料包括木瓜、栗子、粟米、馬蹄、紅蘿蔔、南杏及去核紅棗。

湯色呈淺琥珀色的木瓜湯，湯味清甜怡人。木瓜有兩個品種，番木瓜屬水果供食用；宣木瓜屬於藥物供藥用。至於煲湯，建議大家用較生或半生熟的番木瓜來煲，避免用太熟的木瓜煲湯，否則味道太甜之餘亦易爛易溶。木瓜含有豐富的礦物質、維他命A及C，維他命C幫助鐵質被身體吸收，另外也助消化及排便順暢。此湯為素湯，用栗子代替瘦肉，而且粟米、紅蘿蔔、馬蹄及紅棗本身帶甜，不必放肉已可。

木瓜栗子粟米湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 2 + 2 + 2

註冊中醫師潘仲恆對「木瓜栗子粟米湯」之食用建議︰

~木瓜栗子粟米湯有助健脾養胃，生津止渴。 ~一家大細可飲。一周可飲一次。 ~如有疑問，請向中醫師諮詢。

木瓜栗子粟米湯一家大細可飲。

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