【家常菜食譜】蔡一傑4道帶飯菜　洋蔥豬扒瑞士雞翼各有秘技

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）下，餐廳生意慘淡，人人響應呼籲多留家中抗疫，並減少聚餐。少了光顧餐廳，多了在家的時間，多了自煮及帶飯上班。簡單的家常菜及帶飯食譜向來備受歡迎，疫情下更順理成章「煮家飯」成逆市奇葩。蔡一傑推介的4道家常小菜食譜，帶飯絕對一流。

生活像一面鏡子，你如何對它，它就如何反饋給你。吃入肚的食物要衛生及健康，再求賣相。帶飯上班，最好把飯菜分開，因為飯菜混合會助長細菌滋生。

先按下圖參考帶飯帶甚麼會更好？帶飯食物要更新鮮美味，應如何烹調？

+ 9 + 8 + 7

薯仔燜排骨、番茄炒蛋、洋蔥豬扒及瑞士汁雞翼，單看菜名，美味已躍然紙上，以上全部出自蔡一傑手筆，他於今年年初自創煮食頻道《傑少煮意》，至今有15集，示範不少受普羅大眾歡迎的美味家常菜，其中一些食譜，他邊煮亦邊推介適宜帶飯。記者就搜羅了他的薯仔燜排骨、番茄炒蛋、洋蔥豬扒及瑞士汁雞翼，並筆錄了他的烹調方法及入廚貼士，輯錄出重點方便大家參考。

蔡一傑自創煮食頻道「傑少煮意Remus Kitchen」，由2020年1月開播至今吸鈉了4.87萬名訂閱者。（傑少煮意影片截圖）

薯仔燜排骨

薯仔、排骨兩樣都是大家喜愛的食材，宛如雞蛋料理變化萬千。將薯仔加上排骨，以簡單的蠔油汁烹制，肉軟薯香，讓人食指大動。

按圖有「薯仔燜排骨」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 15 + 14 + 13

番茄炒蛋

雞蛋料理實在是深得人心，番茄炒蛋雖然家家會做，不過各自又做出自己的獨有風味。你喜歡多蛋少番茄？還是多茄汁可下飯？蔡一傑的番茄炒蛋，說要享受番茄的雙重滋味。

按圖有「番茄炒蛋」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 11 + 10 + 9

洋蔥豬扒

炒洋蔥要釋出甜味又不燒焦，原來不能用大火炒。洋蔥豬扒，軟腍又要夠洋蔥香味，有一樣重中之重必要留意，才能保留洋蔥精華。

不難發現蔡一傑的廚房有大量調味料，是喜好下廚的人之共通點。（傑少煮意影片截圖）

按圖有「洋蔥豬扒」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

+ 17 + 16 + 15

瑞士汁雞翼

進階版來學一道瑞士汁雞翼，學一懂十的瑞士汁菜式，百搭的瑞士汁可煮雞翼，又可以變出蛋料理及炒烏冬。雞翼要夠肉嫩，原來非煮要浸。

按圖有「瑞士汁雞翼」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

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蔡一傑的瑞士汁雞翼，用浸雞方法烹調，肉質更嫩。（傑少煮意影片截圖）

參考資料︰傑少煮意Remus Kitchen