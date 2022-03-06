提子乾營養｜WFH健康零食護眼防貧血6大好處　如何揀天然提子乾？

提子乾雖然味道偏甜，但它在營養師眼中是健康的零食，吃提子乾至少有6個好處，包括預防貧血、保護眼睛健康。



緩減運動後疲憊 挑好吃健康提子乾2重點

據美國農業部資料，1小盒約40-50克的提子乾，大概有129千卡。相比新鮮提子，兩者都是某些抗氧化物的良好來源，但提子乾的抗氧化物含量可能更高，因為在乾燥過程中保留了更多的抗氧化物，不過維他命C的含量比新鮮提子低。

提子乾在乾燥過程中保留了更多的抗氧化物。（Pixabay）

台灣營養師高敏敏指出新鮮的提子曬乾後，會產生更多營養素，包括天然果糖、膳食纖維、花青素及白藜蘆醇等。做完運動後，可以吃一些提子乾當作簡單補給，因為提子乾的主要成分是天然葡萄糖，被身體吸收後會變成能源，緩減運動後的疲憊感。然而，市售的提子乾常添加不少精製糖，盡量依照以下2點挑選會更健康。

1.看成分︰盡量選擇成分單純、無添加精製糖的100%天然葡萄乾。

2.看顏色︰以貼近天然葡萄的顏色為主，勿選過於黯淡或異常鮮色。



提子乾6大好處 預防貧血護眼活膚

提子乾本身是一種快捷的零食及調味，可以加入乳酪、麥皮、能量棒中、蛋糕及麵包中成為配料。吃提子乾有以下6種好處︰

按圖了解提子乾6種好處︰

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1.預防貧血

提子乾含有鐵、銅和維他命，蘊藏製造血紅細胞和將氧氣輸送到全身所必需的營養素。

2.保護眼睛健康

提子乾含抗氧化物多酚，可保護眼睛中的細胞免受自由基的傷害，換言之有助保護眼睛免受眼疾的影響。

3.改善皮膚健康

提子乾中的維他命 C、硒和鋅有助保持皮膚細胞年輕， 延緩老化。

4.降低心臟病風險

提子乾是高鉀、低鈉的食物，據美國國立衛生研究院資料，常吃提子乾可能有助血管放鬆，降低心血管疾病風險，例如高血壓。

5.幫助消化

提子乾含可溶性纖維，可改善消化，並增加糞便體積，有助排便。

6.防止胃酸

提子乾含鐵、銅、鎂和鉀，這些營養素是 pH值範圍內的鹼性或鹼性礦物質，有助於平衡胃酸水平。

雖然提子乾有益，但因為提子乾的體積小，容易使人吃得過量，需要減肥的人不宜多吃。另外，吃過多纖維可能會導致腸胃不適，例如脹氣和腹脹。

參考資料︰Medical News Today/高敏敏營養師