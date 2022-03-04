MUJI｜日本無印熱賣速食及急凍食品排行　WFH必食咖喱人氣最高！

Omicron疫情前所未見地嚴重，各行各業皆陷入半停擺狀態，許多人都Work From Home避疫。雖然很多人都不怕自己煮食，但現在悲哀到連超市食材都未必搶到，可以怎麼辦呢？以下就分享日本MUJI 2021熱賣商品排名，選取了速食食品和冷凍食品類的人氣排行，有咖喱、飯素、小菜料理包、甜品等，說不定能給你一些方向。



疫情之下，香港人想食餐飯都難，多間餐廳堂食暫停、外賣員有限度服務、超市食材被搶購……就連百佳都宣佈出限購令。如果你要留家煮食，但買不到食材又或者懶得煮，可以參考MUJI官方的推介。日本MUJI在官網發佈了2021人氣商品推介，當中都是去年在社交平台有極高討論度的貨品，有速食食品、冷凍食品、零食、日常用品、衣物類等，今次就選取速食食品和冷凍食品，大部分都是加熱即食，而且種類繁多，WFH其間偶然可以靠它們來醫肚。

速食食品



速食食品類包括飯素、咖喱、意粉醬等，以下就看看頭1至5位的排名，每一項都會有最高人氣的三甲產品！

第五位：即沖湯 不含化學調味人工色素

只需倒入熱水即可飲用的凍乾湯，有日式湯和西式湯等風味，湯裡亦有配料，且不使用化學調味料或人工色素。

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第四位：炊飯用佐料 時令食材拌飯

以各種時令食材製作的拌菜類，不含化學調味，與米飯一起煮便成。

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第三位：意粉醬 加熱即可

意粉醬味道夠香，只需加熱即可製作正宗的意粉。冠軍的「牛肉和黑豬肉醬」已停產。

第二位：即食拌飯・拌麵醬汁

有世界各地的經典菜餚，只需配上米飯即可輕鬆享用，作為午餐、晚餐也很受歡迎。

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第一位：咖喱 5級辣度由甜至超辣

咖喱是MUJI速食食品的王牌，它們有來自世界各地的各種咖喱口味，只利用地道的原材料，在不加化學調味料或合成色素情況下，盡可能複製食材的原汁原味。而辣度分成5個等級，從「甜」到「超辣」都有。

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冷凍食品



至於冷凍食品，香港不是每間分店都有，首推是九龍灣德福店，應該最齊全。冷凍食品都是微波爐加熱即可食用，最方便的包括一包已有菜、肉和醬汁的小菜；若你想風味加倍，也可用氣炸鍋或焗爐翻熱炸雞、酥皮批等。

第五位：甜點 精緻日本小吃

都是一些精選的日本小吃、和菓子等，口感煙韌，可用微波爐加熱或自然解凍，作為小點很不錯。

第四位：料理包 10分鐘食得

一套包括海鮮和蔬菜、肉類和蔬菜，放在煎鍋中用10分鐘即可煮熟，將配料和醬汁混合即可輕鬆製作。

第三位：麵包 享受cafe風味

適合早餐、午餐和小吃的甜麵包，以及可用作配菜的蛋批都享受到Cafe風味，建議用焗爐或氣炸鍋加熱。

第二位：小食配菜類 簡單輕怡

可用於日常膳食的配菜或小食，都是一些平時很受歡迎的小食，如：餃子、炸雞等。

第一位：米飯類 一叮即食

米飯包括飯糰和紫菜包飯等，一叮即食又飽肚，在飢餓時可謂「及時雨」。

除此之外，在廚房及日常用品分類中，亦有熱銷的廚房用品上榜。如第5位的就是PP儲物盒，第3位則是矽膠烹飪配件。

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