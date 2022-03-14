飲食熱話｜溫野菜牛角部分分店重開　火鍋燒肉套餐最平$200有找！

叙福樓集團早前宣佈停業，引來不少網民感到可惜，並表示會期待回歸。上周即傳來好消息，叙福樓集團旗下部分餐廳（牛角、牛角次男坊、溫野菜、和平飯店等）於今日（14日）重開，回復堂食及外賣服務，牛角最低更有58折優惠。



叙福樓旗下部分餐廳重開 暫時以外賣為主

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍上月尾，於社交平台宣布，因營商環境惡化實在無法經營，集團所有分店將於2月28日星期一暫停營業。事隔一星期，黃傑龍再次在社交平台宣布會盡力安排店舖陸續恢復營業，並稱剛開始時可能以外賣為主，而在11日指個別分店（牛角、牛角次男坊、牛角Buffet、溫野菜、牛涮鍋）恢復堂食及外賣：和平飯店只有外賣供應。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍於社交平台宣布，會盡力安排店舖陸續恢復營。（FB專頁「黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事」截圖）

牛角、溫野菜部分分店已恢復堂食及外賣，外賣更有折扣提供。（資料圖片）

溫野菜1-4人餐低至7折 $400海陸空火鍋全餐

溫野菜暫時只有太古店回歸，由3月14日起提供堂食及外賣自取服務，外賣火鍋更低至7折。溫野菜的外賣可分為火鍋及定食，火鍋套餐共6款，個人認為Set C的2人餐CP值最高，湯底、鍋淆、野菜、海鮮及肉類樣樣齊，由原價$578現減至$404.6。若不想吃火鍋的話，溫野菜亦有提供4款定食，最平低至8折。

溫野菜暫時只有太古店回歸。（FB專頁「溫野菜」截圖）

請按圖看溫野菜火鍋套餐及定食優惠（以下價格只適用於網上下單）：

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牛角燒肉1-4人餐低至8折 門市購買4套58折

網民熱捧的牛角亦有重開，首輪開業店舖為德福分店和東港城分店；屯門市廣場分店及雅蘭分店在18日（星期五）亦會重開。牛角的外賣燒肉套餐一共5款，一人前的豬牛雞燒肉套餐$200有找，更包括了少量蔬菜、大熱的牛角飯及一款飲品。另外，外賣自取繼續設有低至58折優惠，「人氣外賣丼」及「精選燒肉套餐」都可享【團購の外賣大割引】，購買4個或以上即享58折（網上落單除外）。

牛角目前開業店鋪為德福分店和東港城分店；屯門市廣場分店及雅蘭分店在18日（星期五）亦會重開。（FB專頁「牛角日本燒肉專門店」截圖）

請按圖看牛角燒肉套餐及定食優惠（以下價格只適用於網上下單）：

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資料來源：Facebook@牛角日本燒肉專門店／Facebook@溫野菜