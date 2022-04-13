骨質疏鬆｜20歲始鈣質流失10高鈣蔬菜防骨鬆　芥蘭鈣質高秋葵3倍

別以為上了年紀的人才會擔心骨質疏鬆問題，有研究形容骨質疏鬆症是無聲殺手，隨著年齡增長，骨質會逐漸流失並且減弱強度，嚴重者會發生骨折。在20歲之後，日常飲食中要注意補鈣，加強骨骼健康。



20歲後鈣質開始流失

台灣營養師李婉萍指出，在20歲前吸收到的鈣質多數會存進骨骼中；當過了20歲後就會從骨骼裡提取鈣質來使用，據研究顯示，現代人較少運動，尤其是在辦公室工作的上班族久坐不動，加上日常飲食中營養不均，也可能對骨骼健康構成影響。

不少常見的蔬菜，當中的鈣質不比牛奶或芝士少，例如是芥蘭，每100克已有238毫克。（資料圖片）

補鈣餐單例子 芝麻莧菜番茄防骨質疏鬆

一般來說，多吃富含鈣和維他命D的食物，適當地曬太陽及做運動，對預防骨質疏鬆十分重要。此外，李婉萍營養師指出紅、綠色蔬菜中的維他命K和番茄紅素，對骨骼健康也有益處。曾經有研究對象為停經後的女性，她們攝取富含茄紅素的番茄醬，在預防骨質流失方面有一定幫助。茄紅素幫助促進骨細胞分化和膠原蛋白產生，對停經後婦女的骨質可能具保護作用。而維他命K有助增強成骨細胞，同時是促使血液凝結、幫助傷口癒合的重要營養素，一般可從綠葉蔬菜中獲得。

李婉萍營養師列舉了一日餐單例子，對於吸收鈣質有所幫助︰

早餐︰芝麻五穀豆漿

黃豆、芝麻可提供鈣、大豆異黃酮。



午餐︰莧菜小魚蛋花粥

莧菜、小魚乾、雞蛋可提供維他命D、K及鈣質。



晚餐︰焗番茄西蘭花意大利麵

番茄、芝士、西蘭花可提供番茄紅素、鈣、維他命K。



相關食譜參考︰

黑芝麻杏仁豆漿

影片示範連結︰【黑芝麻杏仁豆漿食譜】自製簡易養生飲品 潤腸潤肺潤膚預防乾燥

黑芝麻杏仁豆漿食譜

番茄濃湯

影片示範連結︰【番茄濃湯食譜】30分鐘簡單西湯超濃茄味 增強免疫力美顏助減肥

番茄濃湯食譜

10大高鈣蔬菜清單 芥蘭莧菜比牛奶高鈣

以上提到綠葉蔬菜可以補鈣，其實有不少常見的蔬菜，當中的鈣質不比牛奶或芝士少，例如是芥蘭，每100克已有238毫克。據美國農業部營養資料，每100克秋葵含82毫克鈣質、每100克牛奶含125毫克鈣質。由此可見，未煮熟的芥蘭比秋葵在鈣質方面高出近3倍，比牛奶高出近2倍。其他植物性食品，例如豆類、堅果類也是良好的鈣質攝取來源。

按圖了解10個高鈣蔬菜例子（每100克蔬菜的鈣質含量）︰

+ 6

無論是番茄、茄醬中的茄紅素，或是綠葉蔬菜中的維他命K，李婉萍營養師提醒它們均是脂溶性營養素，在烹調時加點油脂一起煮才有利於人體吸收。其次，並非依賴單一類食物就可吸收足夠強化骨質的營養，時常變換食物種類，飲食均衡至關重要。

參考資料︰健康2.0/HEHO