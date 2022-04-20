網購｜HOME+新推速購水果　中台美日紐當造水果最快12小時取貨

網購平台HOMEPLUS（HOME+）定期推出不同優惠，近來與Get Fresh O2O合作，提供最快12小時的新鮮水果網絡速購服務，中台美日紐等不同產地水果也有！



HOME+新服務 水果最快12小時取貨

港人向來願意花錢購買貴價水果，以日本產的水果為例，2021年從日本進口的水果共5,824噸，香港更成為第一大出口地，可見港人的購買力驚人。網購平台HOME+看準商機並與水果食材連鎖店Get Fresh O2O合作，推出新鮮水果網購平台，最快可於12小時取貨。顧客於每日凌晨3時前於HOME+網站Get Fresh O2O主頁下單，最快同日下午3時後就可以憑訂單確認電郵於自選的Get Fresh O2O門市取貨。

Get Fresh O2O當中16間分店會於4月底前加入成為HOME+自提點。（官方提供）

網站現有的水果不多，主要是現時當造的菠蘿、水仙芒等，於4月29日（星期五）將會有今季優先限量發售的神秘水果上架。

請按圖看各水果價錢：