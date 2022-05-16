SOGO大減價2022｜SOGO感謝祭廚具食品21折起　名牌鍋勁減$1800

「崇光感謝祭（Thankful Week）」每年舉行兩次，本年第一次大減價Part 1已經展開，以下精選了每日限定的優惠廚具、小家電、超市食品及其他減價產品，均6折以下發售，最抵的煲具、煎鍋等更低至23折，超市食品低至21折！



「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」於5月18日至6月26日期間舉行，首階段Part 1將由5月18日至31日，崇光銅鑼灣店、尖沙咀店及SOGO eStore皆有優惠，其間每日都會有限量的特價貨品，不論廚房電器如：濾水器、煎鍋、電飯煲、煲具等都有優惠，大部分均低至半價，最抵的更是23折。記者尤其推介由$2,788減至$980的Le Creuset 22cm琺瑯鑄鐵深炒鍋，以及由$4,300減至$998的ALESSI MAMI系列20cm高身煮鍋。

請按下圖睇銅鑼灣SOGO「第一階段感謝祭」每日指定減價廚具及廚房用品（由18/5至29/5）：

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至於超市方面，減幅相對小，但仍有許多貨品在3折至7折之間，記者推介由$398減至$98綠之聖湯包套裝、半價的漢廷野生特大海虎蝦，以及折實$69.9的美國長柄士多啤梨。

請按下圖睇銅鑼灣SOGO「第一階段感謝祭」每日指定超市減價食品（由18/5至31/5）：

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此外，於SOGO銅鑼灣超市購物，可以$19.9優惠價換購圖中貨品。

而尖沙咀超市部分減價貨品與銅鑼灣店重複，但亦有其他貨品。

請按下圖睇尖沙咀SOGO「第一階段感謝祭」每日指定超市減價食品（由18/5至31/5）：

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買滿$500換購2件貨品 $1,280名牌單柄鍋只需$228

「崇光感謝祭 SOGO Thankful Weeks」進行期間，顧客可於崇光店內不同樓層及專櫃換領額外優惠或換購特選貨品，5月18日至31日期間，凡於崇光尖沙咀店即日單一購物滿$500，即可獲贈禮品換購券 1 張，憑券可以優惠價換購特選貨品2份，當中包括以下3款廚具：