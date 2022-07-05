永安大減價｜廚具食品低至25折　Staub燉鍋勁減$2000再送$728禮品

永安百貨震撼優惠日（Mid-Season Clearance）現已開始，大量名牌廚具、刀具、糧油低至25折發售，部分廚具更贈送接近千元禮品，買滿指定金額再送現金優惠券！筆者在永安的網站先挑出抵買產品，為讀者省去篩選的時間，更快手購入心水筍貨。



永安百貨由即日至17日舉辦「永安百貨震撼優惠日」，線上線下同時進行，大量產品低至25折發售。同場更有其他推廣優惠，如在上環總店、彌敦道店及尖東店累積購物淨額每滿$1500，憑當日永安百貨發票可獲贈$50永安現金優惠券；食品部、個人護理部設有$100任選4件自選組合優惠。

永安百貨由即日至17日舉辦「永安百貨震撼優惠日」，線上線下同時進行。（旅發局圖片）

名牌廚具大減價 孖人牌深燒鍋$999送食物夾及煮食匙

筆者細看永安的網站，發現部分廚具以套裝發售，而且更是意大利製造如品牌「意大利媽媽」，32厘米雙耳中式炒鑊連玻璃蓋及24厘米單柄法式煎鍋由原價$3969現減至$998，約25折；德國孖人牌18厘米2.5公升深燒鍋由原價$1799現減至$999，更贈送價值$948的Zwilling Pro食物夾及矽膠煮食匙，換句話說3件孖人牌產品$1000有找！

請按圖看減價廚具、刀具：

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請按圖看減價餐具、濾水器、煮食用具等：

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百得利特純橄欖油半價 南北行湯平均$21/包

若對廚具、廚房用品沒有興趣，可以看看食品部，因為一樣有優惠！個人認為糧油的減價幅度最抵買，純橄欖油、芝麻油及葡萄籽油均以半價發售；南北行皇牌滋潤湯包套裝由原價$268現減至$128，平均1包只需$21.3！

請按圖看減價糧油、麵食、湯包等食品：

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永安百貨震撼優惠日

日期：即日至2022年7月17日

地址：永安百貨各分店及網店

https://shop.wingon.hk/

