益力多冷知識｜開瓶蓋2方式掀網民熱議　日本官方正確示範免傷嘴

如何打開益力多的瓶蓋？這條極為簡單淺易的問題，卻掀起了台灣網民的熱議；日本官方亦公佈益力多的正確開瓶方式，第一步已叫不少人錯愕，看後的人跟着做，服了︰很好地撕開，而且不易傷嘴唇。



益力多如何開瓶蓋？兩大常用方式對決

據台灣媒體報道，一名台灣網民在《爆廢公社公開版》FB社團好奇詢問：「喝養樂多（益力多），大家都怎樣開？」同時附圖，展示兩種開蓋的方式，第一種是完整地撕開鋁膜，第二種是在瓶口開洞。

一名台灣網民詢問大家怎樣開益力多瓶蓋。（《爆廢公社公開版》FB）

按圖看網民留言表達個人開益力多瓶蓋的喜好︰

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日官方示範正確方法 衛生免傷嘴

日本官方就益力多的正確開法，曾公佈過教學及解答，根據日媒《Jタウンネット》報道，研究人員收集了3113份問卷，了解日本民眾喝益力多的開法，調查中有71.6%（2229 票）民眾是撕開瓶蓋後飲用，24.3%（757 票）是用指甲或、手指、牙齒或牙籤戳洞喝，只有4.1%採用其他飲用方式。

據日媒Jタウンネット報導，7成日本民眾喝益力多是完全地撕開瓶蓋後飲用。（尹嘉蔚攝）

問卷調查結果出爐時，日本益力多公司公關部作出回應，製造商是假設撕蓋子並飲用，既衛生也不易在飲用時被鋁箔鎅傷。想更容易將鋁蓋完整地撕走，其實有個小技巧，先將鋁蓋邊緣的裙狀部分全部平整地掀起，一隻手握緊瓶身後，另一隻手撕開鋁蓋，就十分輕鬆及乾淨地撕開瓶蓋並直接飲用；此外，不推薦用尖銳的東西戳洞飲用，蓋上的洞可能會傷到嘴唇。不少台灣網民看後實測，認為是省力了，都說很易便撕開了瓶蓋。

按圖看益力多官方開瓶蓋建議︰

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益力多高糖飲品 一瓶含3茶匙糖

益力多每瓶100毫升只有68千卡，冷藏後飲用味道可口，但每瓶益力多的糖分有15.1克，大約是3茶匙糖。香港食安中心指出糖能為身體提供能量，若進食過多糖卻可能引致超重、肥胖和蛀牙。假若成人在2000千卡的膳食中，一般人每日應攝取不多於50克糖，即約10粒方糖，而每100克/毫升食物的糖含量如超過15克，該食物的糖含量便屬於高。益力多每100毫升剛好15.1克糖，可歸入為高糖食物。

據香港食安中心資料，每100克/毫升食物的糖含量如超過15克屬於高糖。（尹嘉蔚攝）

益力多創意食譜 進食適度顧健康

在炎夏適量地喝一支益力多，解渴消暑，糖分也助補充體力及提神，當中的益生菌亦有益腸道。有些甜品店利用益力多做沙冰、特飲、果昔等，另外也可配合鮮果、乳酸做成雪條，或者加入楊枝甘露中調味，甜甜酸酸非常開胃。凡任何食物進食有度，可享用美食的同時，也能兼顧健康。

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如何開益力多瓶蓋？ 日本益力多官方建議，想更容易將鋁蓋完整地撕走，可先將鋁蓋邊緣的裙狀部分全部平整地掀起，一隻手握緊瓶身後，另一隻手撕開鋁蓋。 益力多每瓶熱量？ 益力多每瓶100毫升有68千卡。 益力多每瓶糖分？ 益力多每瓶糖分有15.1克，大約是3茶匙糖，據香港食安中心資料每100克/毫升食物的糖含量如超過15克，該食物的糖含量便屬於高。

參考資料︰今日新聞/Jタウンネット/香港食物安全中心