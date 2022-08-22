一田減價｜家電廚具低至18折 孖人牌鑊$299 Pyrex減醣電飯煲$399
撰文：余曉彤
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一田百貨於沙田新城市廣場特別展場舉行「家電廚具激安」，6個名牌家電廚具均以優惠價出售。記者精選了場內抵買的14件家電廚具，包括砂煲罌罉、保鮮盒等，最平低至18折！
攝影：余曉彤
單柄煲+玻璃密封盒只需$299 孖人牌最平$130有交易
一田由即日至8月28日舉行「家電廚具激安」，場內雖小但貨品種類都比想像中多，主要是名牌鍋具，包括深燒鍋、炒鍋及陶瓷鍋等，亦有不同材質的密封盒，現時大熱的可微波不鏽鋼餐盒套裝也以半價發售。不過最抵買的還是「Pyrex燉鍋套裝」，只需$299即可購入18厘米的單柄煲及4個Snoopy玻璃密封盒，比原價足足減了$1321。其次，孖人牌24厘米易潔平底鑊套裝亦由原價$1499減至$299，並附送鑊剷一隻，不過平底鑊非德國製造，而是中國製。
請按圖看家電廚具抵買精選：
+8
一田家電廚具激安
地點：沙田新城市廣場1期250A號鋪
日期：即日至8月28日
時間：11:00-21:00
一田百貨「家電廚具激安」何時舉行？
由即日至8月28日於沙田新城市廣場舉行。
有哪些貨品低至2折？
孖人牌24CM易潔平底鑊及Pyrex燉鍋套裝。
哪些牌子正進行減價？
康寧、Staub、孖人牌、Ballarini...
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