一田減價｜家電廚具低至18折　孖人牌鑊$299 Pyrex減醣電飯煲$399

一田百貨於沙田新城市廣場特別展場舉行「家電廚具激安」，6個名牌家電廚具均以優惠價出售。記者精選了場內抵買的14件家電廚具，包括砂煲罌罉、保鮮盒等，最平低至18折！

攝影：余曉彤



單柄煲+玻璃密封盒只需$299 孖人牌最平$130有交易

一田由即日至8月28日舉行「家電廚具激安」，場內雖小但貨品種類都比想像中多，主要是名牌鍋具，包括深燒鍋、炒鍋及陶瓷鍋等，亦有不同材質的密封盒，現時大熱的可微波不鏽鋼餐盒套裝也以半價發售。不過最抵買的還是「Pyrex燉鍋套裝」，只需$299即可購入18厘米的單柄煲及4個Snoopy玻璃密封盒，比原價足足減了$1321。其次，孖人牌24厘米易潔平底鑊套裝亦由原價$1499減至$299，並附送鑊剷一隻，不過平底鑊非德國製造，而是中國製。

（YATAHK@Facebook）

請按圖看家電廚具抵買精選：

+ 8

一田家電廚具激安

地點：沙田新城市廣場1期250A號鋪

日期：即日至8月28日

時間：11:00-21:00



（資料圖片）