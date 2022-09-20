沖繩菠蘿｜新品White Coco乳白果肉超甜無渣　集3水果香氣售$137

沖繩一向盛產菠蘿，當地除了有菠蘿園，更有許多菠蘿副產品或造型產品，十分可愛。原來，去年底沖繩又註冊了一種全新的菠蘿品種，名為「White Coco」（ホワイトココ），外表跟一般菠蘿無異，但內裡的果肉卻是白色的，而且集菠蘿、椰子和桃的香氣於一身！



「White Coco」（ホワイトココ，官方名稱：Okino P19）是2021年底註冊的全新菠蘿品種，是沖繩石垣縣所註冊的第8個菠蘿品種。這種菠蘿每個約重1.3公斤，最大特色有著白色果肉，吃起來十分柔軟；由於是經農業研究中心以「ゆがふ」菠蘿以及帶桃香的「ソフトタッチ」菠蘿雜交而成，除了菠蘿味，還帶有椰子和類似桃味的香氣。

White Coco的果肉顏色偏白。（圖片來源：西表島農園）

有網站以2,500円（約港幣$137）發售這種菠蘿，而從日本網民的照片所見，超市都有售，價格為2,980円（約港幣$163）。（twitter：leichi）

甜度達16%幾乎沒酸味 獲讚「全日本最好的菠蘿」

White Coco味道極甜，幾乎沒有酸味，它含糖量高，甜度達16%，甜味餘香比其他菠蘿還要持久。今年6月，石垣當地一個農貿市場舉行過White Coco試食會，有遊客專門從北海道來試食，並讚口不絕說：「這是我吃過的最好的味道，它可能是全日本最好的菠蘿！」而一些於網上訂購過這菠蘿的人也被其味道驚艷到，留言大讚。

請按下圖睇網民留言：

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第一次吃的時候，就被它的奶油香甜味嚇倒了！搞不清楚是菠蘿、椰子還是桃。 5年前開始培植White Coco的農民

為減農藥 每日除草補充有機肥

於當地種植菠蘿20年的農民表示，自己5年前開始培植White Coco，收成後與其他農夫一同試吃，第一個反應居然是被嚇倒，他說：「搞不清楚是菠蘿、椰子還是桃，我們第一次吃的時候，就被它的奶油香甜味嚇倒了！」原來要種植這種菠蘿也不易，儘管石垣島的農場有著酸性和紅色的土壤，先天生長環境尤其良好，但一個菠蘿從種植到收穫大約需要2年，為了減少使用農藥，其間每日都要除草，又要進行土壤診斷等，不斷用有機肥補充田野間缺乏的成分，所以目前還未大量生產。

沖繩石垣島的土壤適合種植White Coco，每個菠蘿種植期約2年。（圖片來源：食べチョク）

有農夫指出，最初期只種植了大約4,500個，貨量十分有限，不過由於市場反應良好，稍後將大量生產。雖然目前White Coco只在日本發售，說不定遲些香港都會有呢，白色的菠蘿你又想試試嗎？

農夫指最早期White Coco產量有限，但得知市場反應良好，日後將大量種植。（圖片來源：西表島農園）

整體來說，菠蘿是十分有益的水果，若想了解它的4大健康益處，不妨參考下圖。

【菠蘿營養】促進消化免肚滯 菠蘿4大健康好處但4類人慎吃！

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1.有助減低慢性炎症

2.養顏活膚

3.促進肉類消化

4.強壯骨骼

