飲食熱話｜街市老虎斑魚骨驚現腫瘤食安存疑？原來是努力上游所致

最近有市民在網上求助，指自己在街市買了條老虎斑，差不多吃完時，赫見魚骨兩節脹起呈球狀，怕吃到了壞魚，擔心會否是腫瘤或骨刺之類。不過，有網民就解答，這條魚不是病魚，反而很可能是極其努力游泳的魚，魚肉吃起來更富彈性，到底為什麼？



有網民在facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」開Post，留言：「今日在元朗大橋街市買了一條游水老虎班，食到最後發現近脊骨位置有兩粒硬硬哋（嘅）嘢，唔知係咩呢？有啲驚驚！」

網友在街市買的老虎斑，魚骨上有幾個突起脹起的球狀物。（圖片來源：facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」Maureen Li）

老虎斑生了「鳴門骨」？

樓主怕自己買到了病魚，有人指這條魚會不會是中輻射、患癌、生骨刺、食藥太多等等，另有不少網民搞笑回覆，指老虎斑可能被裝了偷聽器、椎間盤突出等，但亦有幾位認真的網民不約而同地解釋，這是腫起的球狀魚骨，其實叫「鳴門骨」，出現的原因是這條魚生前居住的海域水流湍急、阻力大，魚要奮力游泳才能對抗強力水流，骨頭因而勞損甚至折斷，在再生過程中變粗。

日本網友Post過的鳴門骨鯛魚，鳴門骨是十分堅硬的球狀骨頭。（twitter：o_johnnie_o）

鯛魚最常有球狀骨 肉質更彈牙緊緻

幾年前都曾有網民吃到有這種球狀魚骨的魚，放上twitter求助，引起熱烈討論。「鳴門骨」名字由來是日本，日本有個地方叫「鳴門海峽」，水流正是十分湍急，當地的大型鯛魚許多都有球狀骨，日本人稱這些魚作生命鬥士，有釣魚專家更稱：「鳴門骨是在極限環境中生活過的魚才擁有的勳章！」由於這些魚運動量大，故此肉質也會較彈牙緊緻。

日本網民曾在twitter求助，表示買了一條有鳴門骨的鯛魚，帖文逾5萬人轉發。（twitter：o_johnnie_o）

野生魚才有鳴門骨？

從魚的外表去看，完全無法分辨出是否長有鳴門骨，要剖開魚才知道。理論上，這種骨頭在野生魚才有，一般養殖魚是沒有的。以今次的老虎斑為例，現時街市以養斑為主，但都有少量海斑，若果樓主在街市買到的是海斑而非養斑，則更大機會有鳴門骨。不過，都有一位網民留言說：「老虎班通常都是養，但有時個池水流太急，啲魚就無得抖了。」



資料來源：香港街市魚類海鮮研究社、twitter：o_johnnie_o、umituri.net、pepeeto blog