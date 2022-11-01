揀西蘭花貼士｜花蕾偏紫更鮮甜害蟲全清有妙招　飯盒有佢還保鮮！

西蘭花是十字花科蔬菜中的營養之王，關於如何揀、如何洗，不少人都有自己的心得，今次就來分享一下日本蔬菜專家的貼士。有人說揀西蘭花要睇莖，但專家就教路要睇花蕾顏色；另外他又分享了洗西蘭花包保乾淨的秘技，保證讓塵埃昆蟲通通洗走。



揀西蘭花非愈綠愈好

對於外行人來說，常常覺得揀蔬菜、揀水果一定是愈深色愈好，彷彿深色就代表夠熟。那這個情況是否適用於西蘭花呢？日本電視節目《日常生活長知識》(ソレダメ！ ～あなたの常識は非常識！？～) 其中一集，就請來蔬菜專家岡本光生先生，教大家揀西蘭花的小貼士。你若問西蘭花是什麼顏色，正常人都會回答綠色，但細心留意的話就會發現，有些西蘭花顏色偏紫。那麼綠色還是紫色西蘭花較好？答案是——紫色。

左邊是顏色偏紫的西蘭花，右邊是顏色偏綠的西蘭花。（《日常生活長知識》節目截圖）

岡本先生指出，原來紫色西蘭花是新鮮採摘的標誌，當西蘭花採摘下來，過了一段時間後就會褪成綠色。他說：「西蘭花想吸收陽光，所以會嘗試盡量加深自己的顏色，吸收更多陽光，就會有更多花青素多酚，意味著更健康。」它的紫色是源自多酚，新鮮西蘭花含有很多花青素，吃起來甜度也更高、抗氧化力更強。

岡本光生先生是揀蔬菜的專家，他解釋西蘭花的花蕾向上綻放，一旦塵埃或昆蟲走了進去就很難出來。（《日常生活長知識》節目截圖）

用1個大膠袋 徹底洗淨西蘭花

買完一個優質的西蘭花後，烹調前還需徹底洗淨，由於西蘭花出名易藏農藥，大家平日又會如何清洗西蘭花？有人會開大花灑或水龍頭，不斷沖洗，亦有人會浸鹽水。岡本先生就解釋，西蘭花的結構是向上綻放的，代表上面位置有很多塵埃或昆蟲走進嫩芽，西蘭花的花蕾密度很高，一旦塵埃或昆蟲走了進去，就很難出來。

西蘭花的花蕾易藏昆蟲或塵埃，光沖水並不能洗淨。（《日常生活長知識》節目截圖）

岡本先生還教路，正確清洗西蘭花的方法，他會選擇浸。一整棵西蘭花去沖水或浸洗，根本難以洗走塵埃污垢，他會先把西蘭花切成一口大小，把水注入大膠袋內，放入西蘭花，閒置20分鐘。這樣做能使西蘭花的花蕾打開，塵埃等都會比較容易走出來，然後再不斷搖晃膠袋約1分鐘後，你會發現水裡果真有很多塵埃和昆蟲，而西蘭花亦乾淨了很多。

請按圖睇清洗西蘭花的步驟：

西蘭花小妙用 代替保冷劑

此外，岡本先生還講到西蘭花另一個妙用用途，居然可代替便當中的保冷劑！西蘭花本身營養豐富，是帶飯的好選擇，下次不妨把西蘭花蒸熟，放入飯盒裡後冷凍。岡本先生說：「飯盒自然解凍需時3-4小時，只要在早上將西蘭花放入飯盒，在中午時間便完成解凍，不必額外準備保冷劑了。」

把冷藏過的熟西蘭花加到飯盒中，原來還能有保冷用途。（《日常生活長知識》節目截圖）

以下分享2個適合帶飯的西蘭花食譜，大家下次可實試這個方法：

【西蘭花鮮魷食譜】西蘭花烚煮水量影響脆度 加蝦醬炒鮮魷更惹味

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【西蘭花炒蝦仁食譜】清香嫩滑輕怡家常菜 生炒西蘭花5大秘訣

若想了解更多西蘭花好處，可參考以下文章：

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