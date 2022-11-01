尼格風球｜11月秋季打風買菜儲糧　10大常用食材延長保鮮期妙法

熱帶氣卜大旋「尼格」逼近，預料星期三最接近本港，天文台稱屆時觀察尼格風球強度，再研究是否掛八號波。本港市民在打風前夕多早有準備，入貨儲糧照顧一家大小所需。10款常備食材廣受喜愛，一下子若買多了，便考慮延長保鮮期的有用方，以防食物浪費。



每到打8號風球前夕，不少市民到超市入貨，鮮蔬、雞蛋、急凍肉等近乎清零。（尹嘉蔚攝）

食材忌水珠 防發霉加速腐壞

食材放入雪櫃冷藏不等於不會變壞發霉，雪櫃內有濕度，新鮮蔬菜水果也會自行「呼吸」釋出乙烯，有時會發現蔬果擺入密實袋或在本身的包裝袋內，在雪櫃裡冷藏上一段時間便有水珠形成。緊記全部食材忌有水珠/ 水分，未吃前不用清洗。如果蔬菜沾了或焗住水氣，壞得更快及更易發霉。保存前及期間務必保持它們在乾燥的狀態，擦乾蔬菜上的水滴。

10大食材延長保鮮期 正確冷藏方法

秋季打風可冷藏保存的10款常用食材︰椰菜、南瓜、西蘭花、茄子、番茄、秋葵、西芹、蘑菇、豆腐、雞蛋︰



椰菜的保存方法︰

先把椰菜芯去掉，以防菜芯把菜葉的營養搶走，減少水分流失。可在切口塗一層薄薄的鹽水，減慢氧化速度，並用保鮮紙包好，放入雪櫃保存。

南瓜的保存方法︰

整個南瓜放在陰涼處可保存1至2個月，但切開的南瓜不能耐存，要將種子和瓜瓤先除刮走，用保鮮紙包好，再放進雪櫃蔬菜室保存，盡快食用。

西蘭花的保存方法︰

保持濕度，像淋花一樣，用噴壺噴水在西蘭花上，再用濕紙巾或濕毛巾蓋住，可選擇不用放入雪櫃，但注意環境衛生。

按圖了解更多關於茄子、番茄、秋葵、西芹、蘑菇、豆腐的保存方法︰

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雞蛋的保存方法︰

購買雞蛋時，如雞蛋經冷藏，買回來後須繼續冷藏，防止雞蛋回暖後出現水點，濕氣令細菌更易生長，並藉由水分穿入蛋內。最好將雞蛋連包裝盒放雪櫃，圓頭朝上，尖頭朝下，避免壓迫氣室，延長保鮮期限，千萬不要直接將雞蛋暴露在雪櫃內，以免引起交叉污染。另外，雞蛋其實不宜放在雪櫃門，因為雪櫃門經常開合，冷藏保鮮的溫度十分不穩定。同時，緊記不需洗雞蛋，蛋殼上有約1萬個微孔，蛋殼與蛋白中間有表層膜，已能阻隔蛋殼上的細菌入侵蛋內，若果弄濕了蛋殼反而有利微生物隨水分進入蛋內，假如清洗後便需盡快食用。

最好將雞蛋連包裝盒放雪櫃，圓頭朝上，尖頭朝下，避免壓迫氣室，延長保鮮期限。（iStock）