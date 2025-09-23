颱風樺加沙｜2時20分改8號風球周三風力12級　10大儲糧最佳保鮮法

颱風樺加沙｜3號風球現正生效，隨着超強颱風樺加沙風勢逐漸增強，天文台將於今日（23日）下午2時20分改發8號烈風或暴風信號，明天風力更達至12級！樺加沙帶來狂風大驟雨、雷暴，大家都超前部署，到超市掃貨，耐放的瓜果蔬菜最搶手，以下介紹10款最受歡的常備食材及其正確保鮮方法，令它放幾天都一樣咁新鮮，避免浪費！

儲糧保鮮法｜忌水洗、冒水珠加速腐壞

食材放入雪櫃冷藏不等於不會變壞發霉，雪櫃內有濕度，新鮮蔬菜水果也會自行「呼吸」釋出乙烯，有時會發現蔬果擺入密實袋或在本身的包裝袋內，整整齊齊放在雪櫃，但冷藏上一段時間便有水珠形成。緊記全部食材忌有水珠／水分，未吃前不用清洗。如果蔬菜沾了或焗住水氣，壞得更快及更易發霉。保存前及期間務必保持它們在乾燥的狀態，擦乾蔬菜上的水滴。

10大食材延長保鮮期 正確冷藏方法

秋季打風可冷藏保存的10款常用食材︰椰菜、南瓜、西蘭花、茄子、番茄、秋葵、西芹、蘑菇、豆腐、雞蛋︰



1 椰菜保存方法︰

先把椰菜芯去掉，以防菜芯把菜葉的營養搶走，減少水分流失。可在切口塗一層薄薄的鹽水，減慢氧化速度，並用保鮮紙包好，放入雪櫃保存。揀椰菜貼士｜4招挑靚椰菜最重要睇個底 延長保質期放蔬果箱就錯!

2 南瓜保存方法︰

整個南瓜放在陰涼處可保存1至2個月，但切開的南瓜不能耐存，要將種子和瓜瓤先除刮走，用保鮮紙包好，再放進雪櫃蔬菜室保存，盡快食用。【入廚貼士】南瓜延長保鮮期4大貼士 吃不完放1個月依然新鮮！

3 西蘭花保存方法︰

保持濕度，像淋花一樣，用噴壺噴水在西蘭花上，再用濕紙巾或濕毛巾蓋住，可選擇不用放入雪櫃，但注意環境衛生。煮西蘭花貼士｜微波爐速煮鎖抗癌營養 急凍法保鮮1個月方便快煮

按圖了解更多關於茄子、番茄、秋葵、西芹、蘑菇、豆腐的保存方法︰

4 茄子保存法

茄子怕乾燥，放任水分蒸發的話會枯掉。要先用保鮮紙包好後再放進雪櫃蔬菜室，在3至4天內吃完。

5 番茄保存法

近乎熟透的番茄，可放在雪櫃蔬菜室；還未成熟的，可放在室溫下保存催熟。放入雪櫃前用報紙或廚紙包好，防止乾燥，再用保鮮袋或保鮮紙包好。盡量保持果蒂朝下，散開擺放不重疊。番茄保存｜放雪櫃易抽乾？實試番茄保鮮3方法 1招擺3周仍實淨新鮮

6 秋葵保存法

秋葵要用報紙或廚紙包好後裝進保鮮袋，放入雪櫃蔬菜室保存。

7 西芹保存法

用錫紙包好西芹，留少許縫隙讓乙烯排走，勿包得太緊，放入雪櫃蔬菜室。

8 蘑菇保存法

用紙袋裝好蘑菇放入雪櫃，紙袋可吸蘑菇濕氣，保持乾爽。若放入膠袋，不宜紮緊袋口，留空隙散水氣。蘑菇點煮最好？研究：煮蘑菇2方法抗氧化力更強！水煮助防心臟病?

9 豆腐保存法

豆腐用水沖乾淨，瀝乾及吸乾水分，放入乾淨的食物盒內。放入蓋過豆腐的冷開水，加入1茶匙鹽。蓋上蓋子放入雪櫃冷藏，延長保存期約1星期。豆腐保鮮｜延長豆腐保鮮期1天變7天！3步驟只需加1種材料免換水

10 雞蛋保存法

最好將雞蛋連包裝盒放雪櫃，圓頭朝上，尖頭朝下，避免壓迫氣室，延長保鮮期限。（iStock）

不需洗雞蛋,蛋殼上有約1萬個微孔，蛋殼與蛋白中間有表層膜，能阻隔蛋殼上的細菌入侵蛋內。弄濕蛋殼有利微生物隨水分進入蛋內，假如清洗後需盡快食用。圓頭朝上,尖頭朝下放置，避免壓迫氣室，延長保鮮期限。

購買雞蛋時，如雞蛋經冷藏，買回來後須繼續冷藏。將雞蛋連包裝盒放雪櫃，不要直接將雞蛋暴露在雪櫃內，免交叉污染。

不宜將雞蛋放雪櫃門，雪櫃門常開合，冷藏保鮮的溫度並不穩定。不能跟薑、洋蔥及魚等氣味刺激的食物放在一起，免強烈氣味鑽進蛋裡而變質。