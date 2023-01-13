廚具開倉｜牛頭牌觀塘開倉低至1折　韓製煎鍋$169中式鑊勁減$1499

新年為衣櫥添新裝，不知道你會否也為廚櫃考慮添新裝？位於觀塘的「簡簡單單 ecLiving」正舉行牛頭牌開倉優惠，部分貨品低至1折發售，同場亦有意美廚、普樂氏等廚具家電特價發售。



牛頭牌不鏽鋼系列鍋具勁減 五層平底鑊勁減$1499

牛頭牌開倉優惠於即日至1月20日舉行，大量不鏽鋼鍋具、廚具勁減，部分日子則推出每日限量優惠。首先牛頭牌多用途家用剪由原價$178現減至$15，每日限售100件；而15日（星期日）的限時勁減是36CM五層平底鑊，由原價$2189至$299，不過需留意其數量只有30件。

除了每日限時優惠，鍋具套裝、雞骨剪等同樣勁減！另一款的36CM五層平底鑊以25折發售$499（原價$1998），足足減了$1499。筆者細看網站，中式菜刀/砍骨刀的價錢確實吸引，$79已有交易。

請按圖看牛頭牌開倉優惠產品：

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普樂氏氣炸鍋減$900 意美廚易潔廚具最平$79有交易

同場更有普樂氏、意美廚產品一同開倉，普樂氏的小家電減幅偏大，以11L氣炸鍋為例，由原價$1299減至$399。此外，意美廚和EuroCook大大小小的易潔廚具亦一同減價，最平$79已可購入EuroCook 24CM的易潔煎鍋，原價$236。

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觀塘美德店開倉

日期：即日至1月20日

地址：九龍觀塘偉業街221號美德工業中心地舖（觀塘站B1出口）

電話：2389 6155

營業時間：10:00 - 19:30



*開倉優惠只適用於觀塘偉業街旗艦店

*限日限售產品每人每日限購每款1件

*優惠受條款約束，詳情可向職員查詢

*數量有限，售完即止

