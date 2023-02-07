薯仔保存｜冷藏薯仔易生致癌物！儲存5大忌勿與它同放變綠可吃嗎?

薯仔買回家兩三天便開始發芽、變綠，別以為這是品質低劣之故，其實，很可能是你沒有好好把它保存。想薯仔延長保質期、放三數個月不變，便需先了解影響它變質的3大元素：光、溫度、空氣開始，並謹記存放5大忌，避免浪費食物之餘，還吃進致癌物！



最怕陽光 易變綠生毒素

薯仔發芽，我們都知道因生物鹼增加產生毒素，尤其芽體和表皮含毒素最高，進食後有機會中毒、肚瀉、手腳無力等，即使蒸煮炒炸也不能分解。保存不當，薯仔不但發芽還會變綠，甚至產生致癌物。薯仔在種植、儲存或運送過程中受陽光照射，日光中的紅光與藍光促使龍葵鹼合成與累積，加上溫度變化劇烈或儲藏時間太久，破壞了它休眠狀態（dormancy），促使薯仔變綠。

按圖看發了芽或變綠的薯仔情況：

台灣行政院農委會就曾於網站中解釋，薯仔變綠或發芽，即代表累積薯仔已含有龍葵鹼（Glycoalkaloids），具毒性，不可食用。美國烹飪教育學院廚師兼烹飪導師Ann Ziata亦曾表示，陰涼、黑暗才是薯仔最理想的環境，陽光會令薯仔表皮變綠，接近綠色皮的部分味道會苦，若只是小部分變化輕微，仍可削皮深一點後進食，但如情況嚴重則建議棄掉。

最佳溫度7-10℃ 低溫下澱粉轉化糖分

薯仔一般於2月當造，種植約3-4個月，而它於45至50℉（約7.2-10℃）的環境中能保持最佳狀態，但若儲存低於42℉（約5.6℃），薯仔中的澱粉會轉化為糖分，影響味道和口感，愛達荷薯仔委員會主席Jamey Higham表示，如果將薯仔儲存在55℉（約12.8℃）以上，薯仔很快會脫水甚至發芽。因此，放進雪櫃冷藏或冷凍也不太適宜，陰涼處便可。

空氣流通 免聚水氣

空氣也是儲存薯仔重要元素。Ziata建議不要把它密封，應打開紙袋、籃子或麻袋等讓它通風，避免受潮或積聚水分，防止細菌滋生。儲存薯仔之前，還有什麼不宜做？

按圖看儲存薯仔5大忌：

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1. 勿放陽光下

日光中的紅光與藍光會促使龍葵鹼合成與累積，破壞了它休眠狀態，促使薯仔變質。

2.切忌密封

薯仔需要流通的空氣，不宜把它密封在盒子或膠袋內，避免積聚濕氣，引致發霉或發芽，宜放在紙袋、麻袋或藍子中並打開。

3.別清洗薯仔

別以為去掉外皮的泥塵便很衞生，其實反而會增加真菌和細菌的滋長。

4.避免與洋蔥同放

由於洋蔥存放時會釋放的乙烯，會促使薯仔發芽。

5.不宜放雪櫃

薯仔喜愛乾爽陰涼的環境，但過於低溫或存放雪櫃中，會令當中的澱粉轉化為糖，再煮時會令它變黑，據美國食品和藥物管理局指，冷藏甚至令薯仔產生丙烯酰胺致癌物，短短數星期內變質。

其實，薯仔本身就有茄鹼，大部分都存在莖葉裏，只有少量在塊莖的表皮及芽眼中。而低溫空氣會令薯仔較易產生茄鹼。

不過，若想放雪櫃，可先去皮，並用開水浸泡過面，可保存3-4天。

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5款薯仔食譜

薯仔不宜儲存太久，容易變質發芽，想把它入饌？不妨參考以下5款食譜：蜜糖薯仔牛柳粒、薯仔蘑菇酥皮湯、薯仔蛋餅、焗薯角、拉絲芝士薯仔餅。

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參考資料：How to Store Potatoes the Right Way、U.S. Food & Drug、台灣行政院農業委員會