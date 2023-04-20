廚房裝修｜開放式廚房裝修4貼士忌用1款地板　導煙機減油煙神器？

為了令居住的空間感增大，不少住宅都會以開放式廚房設計，但煮食時卻容易令油煙在室內累積，日子久了不但影響衞生，還有損健康。除了安裝抽油煙機外，還有什麼方法改善？安裝抽油煙機時又有什麼需要注意？



宜選地磚 廚房忌用一款地板

為了令開放式廚房與客飯廳在美觀上保持一致性，不少市民在全屋裝修時，都會將客飯廳的地板延伸至廚房之中。不過裝修學院校長鄧世民（Simon）接受訪問時指，廚房地板應盡量避免使用纖維木板，因為它的抗潮能力較低，遇水後會逐漸發黑和發脹，所以市民裝修廚房時應選擇地磚等材料。就算要在廚房鋪纖維地板，在選擇水龍頭時就要選擇伸縮式和更深的鋅盤，避免用水時濺濕地板。

纖維地板的防潮能力弱，遇水有機會發黑和發脹，所以盡量避免在廚房使用。（圖片來源：裝修學院）

按圖看清裝修廚房時要注意的地方

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用電磁爐煮食可以減少油煙？

市民裝修開放式廚房時，一般會以為電磁爐煮食，釋出的油煙都會比明火煮食時少，不過Simon指，油煙的多寡與使用明火抑或電磁爐煮食無關，反而與煮食時的火力有直接關係。他補充，市民使用電磁爐煮食，一般會用細功率加熱食材，因此溫度不高，釋出的油煙較少，反而部分電磁爐的功率大，用大功率煮食時油煙一下子就會攻出客廳，煙霧瀰漫。所以就算用明火煮食，文火（即細火）一樣可以做到少油煙的效果。

一般使用電磁爐都不會使用最大功率，所以油溫不高，不易產生油煙。（資料圖片/黃詠榆攝）

導煙機是減油煙神器？

除了抽油煙機，於淘寶網亦有出售導煙機，外型呈條狀放在爐邊，聲稱開動時可形成一道空氣牆，並把油煙引導至抽油煙機。不過，Simon認為導煙機的作用不大，因為本身油煙會透過熱力向上升，所以Simon建議最根本的方法，就是選擇一部抽力強勁的抽油煙機。

不過，抽油煙機是不是抽力愈大愈好呢？Simon表示要視乎個人的煮食習慣，如果平日煮食時的油煙少，基本上千多元的抽油煙機已經足夠，不過如果平日喜歡下廚，而且多油煙的話，內地及台灣的品牌較適合，不過缺點是噪音較大。日本品牌則抽力強勁而且較寧靜，不過價錢就是3個地方之中最貴。

Simon表示，導煙機的作用不大，倒不如購買一部抽力強勁的抽油煙機。（Youtube截圖）

安裝位置影響吸力？

若想進一步減少油煙，擺放抽油煙機的位置亦要仔細考慮清楚。他表示，抽油煙機的位置愈近窗戶，油煙經過管道的距離愈短，吸力愈大。抽氣管道「九曲十三彎」，吸力自然會下降，抽油煙機吸力再大，都難以將室內的油煙完全抽走。做足以上方法，就算是開放式廚房，都不怕一屋油煙啦！

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抽油煙機的喉管盡量避免過多彎位，這會削弱抽油煙機的抽力。（資料圖片）

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玻璃飾面 美觀易清潔

想開放式廚房美觀又實用，除了考慮廚具的佈置之外，用料都十分重要。時下流行在家居設計一幅特色牆，令環境更有格調，不過Simon提醒特色牆盡量避免延伸至廚房，因為牆身滿佈凹凸表面，容易藏污納垢。反而玻璃飾面更美觀實用，光滑的表面不易黏著油漬，而且易於清潔，顏色玻璃飾面亦可以按家居格調隨意更換，粉飾自己理想生活空間。

玻璃飾面不單易於清潔，而且令家居更通透，更可以展示戶主的格調。（廖雁雄攝）

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