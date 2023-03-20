蜆三餸一湯｜豉椒炒蜆+香茅煮大蜆+白酒大蜆意粉+蜆肉豆腐味噌湯

到了4、5月是品嚐蜆的好時節，因蜆快要進入產卵期，隻隻飽滿兼味道濃郁。除了炒蜆，蜆還可以用來煮蜆湯、煮大蜆意粉、加香茅煮蜆…港式大牌檔、東南亞風味、意國美食、日本住家風等，大蜆、細蜆均成了各國菜系的最佳主角。



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豉椒炒蜆

最快15分鐘煮好的豉椒炒蜆，如果想再省工夫，可以買現成的蒜蓉、豆豉醬一齊炒。鑊氣夠猛的話令香料誘人的香味飄散至每個角落。最簡單的港式大牌檔風味也可在家中大顯身手。

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豉椒炒蜆（馮嘉雯攝）

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香茅煮大蜆

香茅是東南亞地區常用的香料，泰菜用香茅煮冬蔭功湯味道又香又辛，用來煮大蜆，香茅的氣味可辟去蜆的腥味，並有提鮮作用，蜆湯又清又甜。

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香茅煮大蜆（詹郭敏攝）

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白酒大蜆意粉

白酒煮大蜆意粉是著名的意大利菜，大蜆、意粉兩種材料非常突出，不用太多濃汁調料，簡單而清新就能讓人津津有味。先用蔥、蒜爆起香味，加白酒燴煮即成汁底。

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白酒大蜆意粉（詹郭敏攝）

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蜆肉豆腐味噌湯

日本人經常喝味噌湯，配豆腐、昆布、菇類或海鮮，匯聚鹹、鮮、甜三味。味噌的營養價值也很高，由於是發酵食品，蘊藏豐富的益生菌，有益腸道。煮味噌最好不用大火煮，用細火或熄火後，將味噌放在隔篩，慢慢以熱湯攪溶，保存味噌香氣。

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蜆肉豆腐味噌湯（呂志豪攝）