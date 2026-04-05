清明節習俗｜5大傳統食物必吃潤餅？韭菜忌切斷！1款象徵長命百歲

清明節不僅是掃墓的日子，清明，也是24節氣的第5個節氣，是春分後的第15天，一般在4月4-6日，2026年是4月5日。《歲時百問》：「萬物生長此時，皆清潔而明淨，故謂之清明。」清明節傳統習俗，除了拜祭先人，還有踏清、放風箏、吃潤餅等，5大傳統食物你又吃過未？



清明節習俗｜與寒食節合併？不生火不煮飯

古時有寒食節（為紀念春秋時期晉國名臣介之推，禁煙火只吃寒食），因與清明節氣的時間相近，後世逐漸將寒食的飲食禁忌、不准生火煮食的習俗放到清明節中，隨時間推移，兩個節日逐漸合併，彼此已沒有什麼區別。清明節有5樣傳統食物，大家可知道？雖然香港很少人響應清明節要吃什麼？不過，在內地、台灣有不少人依舊跟隨清明節的飲食習俗。

古時清明節習俗，不能生火煮飯。（mediocrememories＠pexels）

清明傳統食物1：潤餅

第一樣必數潤餅，因為清明當日的習俗不會生火煮飯，於是傳統上會用餅皮，類似春卷皮之類的包住餡料，食材可葷可素，共通之處必有花生粉及糖粉。營養師程涵宇在社交平台分享台灣潤餅有分南部、中部、北部，南部一件潤餅包了豆泡、花生粉、五花肉等高脂食物，一件300克大約有596千卡、中部潤餅包了糖粉、花生粉、素肉鬆、椰菜、芽菜等，一件235克約486千卡、北部潤餅蔬菜量更多，包了蛋酥和甜花生粉、紅糟肉，一件221克約397千卡。

食譜︰台式潤餅卷豐富美味 「一份用白紗包著的禮物」

潤餅（張善滿攝）

吃的時候，是用雙手捧著，將薄餅（潤餅）送到嘴邊，薄餅本身沒什麼味道，好像手裏拿著一份用白紗包著的禮物。一口咬下去，有扁魚的酥脆，花生末的乾爽，芫荽的清涼，虎苔的乾香，中心的料子香噴噴，熱騰騰，濕濕油油爛爛，各種味道已經融合在一起，實在過癮。天下實在沒有什麼比薄餅好吃的了。 《林語堂傳》

台式潤餅卷食譜▼▼

清明傳統食物2：草仔粿

類似雞屎籐、茶粿的草仔粿，多數用鼠麴草做成，然後將煮過的內餡用麵糰包起蒸熟，因可放上數日而成了祭祖的點心，希望祖先保佑子孫平安、發財。外皮軟糯的草仔粿，大部分熱量來自糯米，大約有半湯匙油，讓表皮光滑不沾黏，每件136克約350千卡。

清明傳統食物3：紅龜粿

另一款是紅龜粿，它是台灣傳統點心，烏龜向來有象徵長命百歲之意，同時「龜」音同「歸」，盼游子在清明節歸鄉團圓，每件140克約269千卡。

按圖看草仔粿、紅龜粿：

清明傳統食物4：韭菜

韭菜象徵一家人長長久久，添福添壽，清明當日不能將韭菜切斷。

清明傳統食物5：雞蛋

吃雞蛋源起於寒食節期間，因有禁止生火的習俗，煮熟的雞蛋可成儲糧，同時象徵全年身體安康、生活美滿。

鑒別美味韭菜的方法和原因▼▼

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參考資料︰常春月刊 / 台灣商務新聞網