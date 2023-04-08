蛋早餐食譜｜益腦增記憶助減肥　蛋餅白雲蛋多士7款復活節蛋早餐

雞蛋早餐天天吃，煎雙蛋、太陽蛋、炒蛋、烚蛋...復活節象徵重生的蛋主角，其實還有許多款式點子，一星期7天，天天新款都可以。今天或先來個白雲蛋多士Cloud Egg，雲朵香脆多士軟綿綿。



早餐吃蛋助減重 益腦提升専注力

復活節最應節的食物必定是蛋，雞蛋象徵重生，代表耶穌復活。早餐吃蛋不僅有象徵意義，還可延長飽腹感，減低午餐甚至一整天的熱量攝取，有利瘦身；當中的卵磷脂、膽鹼等更有益大腦，提升記憶力和專注力。以下7款蛋早餐食譜，為你提供生活能量，每天都有好開始。

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白雲蛋多士猶如雲朵中的太陽，白雲蛋多士做早餐為一天注入動力。(資料圖片)

白雲蛋多士

把蛋白、蛋黃分開，蛋白拂至企身，放在多士上烤焗至鬆脆，之後再放上蛋黃，猶如雲朵中的太陽，不僅名字詩意，在陰陰沉沉的日子或可為你帶來一點陽光和暖意。

【白雲蛋多士食譜】 蛋白香脆軟綿綿 一甜一鹹自製陽光好天氣

薯仔蛋餅

薯仔蛋餅（Tortilla de patatas）也是西班牙傳統小食，最簡單薯仔、雞蛋2種食材已成事，但不少人還愛加洋葱、芝士、菠菜等。薯仔先切片或切粒，煎至軟再放蛋液，最考功夫的步驟來了，就是反蛋！其實可用碟輔助，蓋上倒轉即可。除了熱食西班牙人還喜歡凍食，可預早一晚做好放雪櫃，翌日弄早餐更簡單。

【薯仔食譜】薯仔蛋餅蛋香軟綿綿 2種材料炮製西班牙家常小食

薯仔蛋餅食譜

雞蛋芝士辣茄醬玉米片Chilaquiles

Chilaquiles粟米片是墨西哥的傳統早餐，先炒熱蒜蓉，加入青辣椒番茄醬煮滾，未完呀，還要加粟米片、雞蛋再焗10分鐘，最後撒上芝士、番荽就食得喇！但我還喜歡加入半個牛油果，那就完美了。

【墨西哥早餐．有片】雞蛋芝士辣茄醬 舀起啖啖邪惡Comfort food

半熟蛋蘑菇嫩菠菜多士

嫩菠菜、蘑菇切片只需大火快炒調味即可，最難是控制半熟蛋的火候，記得用慢火煲水，見煲底佈滿小氣泡，便倒入雞蛋，煮約4分鐘要撈起喇！最後把材料放上已烘至金黃的多士便成。

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+ 1

蛋沙律三文治

自家製沙律醬原來很簡單，只需橄欖油、蛋黃、醋或檸檬汁，想添加風味可放芥末醬，甚至茄醬變千島醬。不過，蛋黃的蛋白質和卵磷脂遇上油會起乳化作用，因此需把橄欖油逐少加入蛋黃中拂打至完全融合，拌入烚蛋，加生菜、番茄及等便完成蛋沙律三文治了。

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班尼迪克蛋（Eggs Benedict）

Eggs Benedict是早午餐中永遠的亮點，製作主要分水波蛋和荷蘭醬2部分，用漩渦法加白醋做出水波蛋；牛油、蛋黃和檸檬汁製成荷蘭醬，但如何加熱拌勻至黏稠就要跟足步驟了。

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+ 6

蛋牛治

茶記風味，用上黃紅罐的鹹牛肉，想多士金黃香脆，用平底鍋以牛油煎香比多士爐更好。先炒鹹牛肉再放入蛋液拌炒至8成熟，蛋液毋須拂太勻，蛋和白不用至完全融合，這樣更能保持嫩滑。

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全熟烚蛋最易吸收消化

烚蛋，你愛多少成熟？烚多少分鐘才最好？由於生雞蛋的蛋白質結構緊密細緻，不易消化和吸收，只有煮熟了的雞蛋，蛋白質結構才會變得鬆軟，有助腸道消化。因此最健康的做法是把雞蛋烚至全熟。【教煮實驗室-捧蛋 1】烚蛋最高境界 焗10分鐘最健康