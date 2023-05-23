移英港男200萬買百年老屋自己翻新　地唔平梯空心門閂唔埋仍獲讚!

自英國政府實施「BNO 5+1」政策後，英國成為不少港人的首選移民國家，在另一個國家開展新生活，當中最重要的事情就是找房子，不過即使在當地自置物業，裝修設計等問題亦令人煩惱。近日移英超過一年的港人Eric就在自己的YouTube頻道《EE Fishing》，分享了在英國買樓和裝修的經歷。



港幣$200萬購入百年歷史半獨立屋

港人Eric和其太太帶同愛寵移民英國近一年半，近日在英國成功置業，港幣200萬有找購入了位於曼徹斯特與利物蒲中間，有過百年歷史，三房間隔的半獨立屋，全屋面積758呎。

按圖即看Eric移英後的生活日常：

$53萬擴建廚房 758呎變958呎

Eric表示原本廚房非常狹小，只能在角落位置放下一張二人飯桌，廚房設有後門通往花園。後來原業主在交樓給Eric前將通往花園的牆壁移除，為廚房進行擴建工程並安裝櫥櫃和裝修，全屋面積從758呎變成958呎。Eric估計原業主在廚房工程共花費54,000英鎊（約532,000港幣）。

低成本大翻新 靠自己困難重重

英國聘請裝修公司費用昂貴，貴不只在裝修材料，而是人工，因此很多英國人都是自己進行小裝修。Eric則認為找師傅裝修費用昂貴，而且質素不一定有保證，故決定靠自己進行低成本大翻新。不過Eric直言在香港居住時連螺絲批都甚少使用，作為新手，而且樓齡非常舊，在裝修過程中都經歷不少挑戰。

挑戰1：拆地毯鋸木材鋪樓梯 計算錯誤變空心梯

Eric嘗試將原有的樓梯地毯和地板拆卸，並鋪上地膠，惟結果未如理想，於是再花額外金錢購入木樓梯機和鋸木機自行改造安裝。不過由於Eric過於心急，未有留意到每個梯級的尺寸不一，要靠修修補補才能勉強鋪好，不過在擠膠時，由於尺寸不正確，木梯級與底下木板出現輕微虛位，出現空心問題，踩上去時不平穩。

挑戰2：拆牆紙最恐怖 批灰上油牆身凹凸不平

Eric希望為全屋牆身重新上油，但由於英國人很常在牆身使用牆紙，為求方便，更會直接將新牆紙或油漆覆蓋舊有牆紙。因此在拆卸時，無論牆紙硬度、厚度、難度，都「絕對唔講得笑」，Eric更直言此工序最恐怖。在成功拆卸牆紙後，他亦發現因為牆身表面凹凸不平，無法直接上油，所以要先進行批灰。不過Eric形容，批灰工序不是他們可以完成的範圍，最後還是放棄了一部分牆壁批灰工程，用砂紙將牆壁慢慢磨平，然後上油。

挑戰3：防潮隔音棉蓋地面 踩地板感空心

除了牆壁油漆翻新，2樓房間的地板亦相當殘舊，Eric用防潮防震隔音棉覆蓋原先地面，並鋪上拼接木紋磚地板進行翻新，不過因為房屋已經有過百年歷史，出現老化導致地底木材輕微凹凸不平，某些位置踩上去時有空心感覺。

挑戰4：鋸門技術太差 門縫大、門邊不平

Eric嘗試為舊門進行油漆翻新，不過由於木製房門老化滿佈裂痕，存在爆裂風險，他於是購入三隻新房門再鋸走多餘部分進行改造，惟結果強差人意。Eric直言自己「鋸得非常差」，門縫過大、門邊不平整，而且因為房子太舊，導致門框變形，在量度和鋸木方面變得非常複雜。

歷時2個月花3萬6港幣 獨力完成翻新

Eric最後以3,633英鎊（約35,800港幣）完成全屋翻新工程，包括牆壁油漆翻新、地板翻新、樓梯翻新、房門翻新、建造花園木屋。他在進行房子裝修的同時要兼顧倉務員工作，最後與太太合力花了約兩個月才完成整個翻新工程。

按圖即看裝修前後對比：

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網民留言激讚裝修完美 欣賞港男毅力

按圖即看網民留言：

Eric的影片發布後，獲得網民一致好評，網民紛紛留言表示非常欣賞和佩服Eric與其妻子的無比勇氣及毅力，獨自完成艱鉅的裝修工程，更大讚「間屋好靚」、「裝修得好好」。

自行裝修優劣 慳到錢但超級攰

Eric坦言整個過程中「極之極之疲累」，不過儘管有很多失敗的地方，但過程中見證自己慢慢進步、盡力嘗試感到開心，看到成果後認為所有辛苦都是值得的。除此以外，Eric亦在影片中列舉自行裝修和聘請裝修師傅的優缺點。

按圖即看自行裝修和聘請裝修師傅比較：

自行裝修

優點：只需付出材料價錢、可以學習和累積裝修經驗、裝修工具可重覆使用缺點：容易出錯導致付出雙倍價錢、有些工程只能由持牌人士進行、極疲累

聘請裝修師傅

優點：可以進行難度高的裝修、裝修需時較短、自己毋須付出勞力缺點：價錢昂貴、質素不一定有保證、有爛尾風險、裝修期間需要額外找地方住