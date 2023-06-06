廚房用品｜買了即後悔！廚房達人選出6款中伏用品 調味盒一開即翻

不少人都喜歡搜羅廚房用的小家品，各種的容器、收納，以致小工具都令我們的廚房更整潔，入廚也更為方便。不過，大概都少不了一些中伏的經驗。有些看起來以為是好幫手的家品，卻原來存在難以察覺的缺點，要用起來才會發現。日本廚房達人頻道「大人の暮らしStyle」，就選出6款最新的中伏之選，解構它們不能買的原因。



1.搪瓷食物盒

中伏的是一款香港有售的日本名牌搪瓷食物盒。這種食物盒在日本也大受歡迎，由於搪瓷本身不會變色，也沒異味，更可放進洗碗機清洗，相當方便。

按下圖看中伏原因：

中伏位：蓋子易染色會漏出汁液

不過使用膠蓋的一款，蓋子存在極大問題。不但質料太軟，打開時手感欠佳，而且容易染色，番茄、甘筍等食材的顏色、甚至味道會黏到蓋上，無法洗掉。更大的問題是蓋不能密封，翻側時裏面的液體會流出。頻道建議，如果買這牌子的搪瓷食物盒，一定要選另一款有密實蓋的，上面的問題會完全解決。

2.一按即開調味盒

這款調味盒造型漂亮，標榜一按即開，密封性好，似乎是個不錯的選擇。

按下圖看中伏原因：

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中伏位：一按即翻

不過手指一按，卻整個翻倒，裏面的調味料當然也弄得四處皆是。單手嘗試以不同方法打開，結果也相當困難，只能以一手托着底部一手按掣才能安全打開，完全失去調味盒要使用便捷的價值。頻道建議，調味盒還是選杯形可一隻手指開蓋的傳統產品最佳。

3.尺寸錯誤的玻璃容器

有密封蓋的玻璃容器，是廚房用品的大熱之選，但原來選擇大小時也很易中伏。

按下圖看中伏原因：

中伏位：瓶身長瓶口太小

今次中伏的，是個容量500毫升，瓶口約5厘米的一款。它的問題是瓶口太小，手根本伸不進去，清洗和取物都不方便。由於也有一定深度，一般用於這種瓶子的膠匙也不夠長。所以選這種瓶子時，若瓶口小的，就要選矮身的，要高身的這就注意瓶口一定要夠大。簡單來說，方形最好。

4.纖維清潔布

纖維素（cellulose）清潔布亦是近年的廚房潮物，因為它吸水性強，易乾，濕水後相當柔軟也不掉毛，所以是廚房清潔的好幫手。

按下圖看中伏原因：

中伏位：濕水晾乾後形狀古怪

這種物料相當奇怪，濕水後晾乾，會保持在濕時的狀態，就算你刻意把它打開，它依然會立即彈回原樣，成為廚房中一個奇怪的存在。這種情況愈厚身愈明顯。不過這東西由於太好用，可能還是要包容一下它的難看模樣。

5.細長玻璃醬料瓶

這種瓶子賣相相當漂亮，用它把不同醬料盛載排列，整齊好看。瓶口設計傾倒方便，也易於拆下清洗。

按下圖看中伏原因：

中伏位：濃稠醬料難倒難清潔

問題是當盛載的是較濃稠的醬料時，就變得難以倒出，而玻璃瓶身也無法按壓輔助。還有另一問題，由於形狀過於窄長，放洗碗機也難以把裏面弄乾。有時保留醬料原本的瓶子，可能才最合用。

6.矽膠筷子

近年矽膠筷子的市佔率愈來愈高，耐高熱是完勝賣點，而且清洗容易又可放入洗碗機，大受歡迎可以理解。

按下圖看中伏原因：

中伏位：頭重尾輕用起來怪怪的

不過由於矽膠筷子種類很多，也有機會中伏。有些矽膠筷子只有筷子頭的部分是矽膠，結果是頭重尾輕，用起來感覺怪怪的。而全矽膠的又相對比較重。選購時應以輕巧纖細為重點，使用起來才較為靈活。

資料來源：大人の暮らしStyle@youtube