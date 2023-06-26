廚房裝修｜美化明喉2招唔只工業風！暗喉3缺點改喉須留意大廈公契

明喉只可以行工業風？可以如何美化？最近有網民於Facebook群組《家居裝修設計分享Group》發文，表示煤氣喉管要從廚房，經過走廊才能接駁到廁所位置，而明喉令整個空間更不美觀，希望網民能夠就美化煤氣喉管提供意見，不過大部分網民則建議事主直接將明喉改為暗喉更好。明喉、暗喉各有優劣，究竟用家應該如何選擇？



美化明喉 網民意見多多

事主受喉管外露困擾，網民則在貼文下展開熱烈討論，有網民指可以「行全屋工業風」、「加燈槽遮住」、「做吊櫃遮喉」等，有更大部分網民建議事主做暗喉，既可靈活運用空間、亦可美化空間。不過有網民表示暗喉藏牆內，一旦需要更換維修便會非常麻煩，更需要花費一大筆支出鑿牆。

按圖看網民尋求美化煤氣喉管意見：

明喉vs暗喉各有好處 改喉須留意大厦公契

記者就有關情況向EcHouse免費裝修平台裝修師傅廖Sir查詢，獲回覆指明喉暗喉各有好處，住戶在選擇行明喉還是暗喉時，除了滿足自身需求，亦應遵守大厦公契、氣體安全條例和建築物條例，切勿貪小便宜自行改裝，或使用無氣體安全牌照人士進行任何氣體管道及裝置的安裝與改動。

明喉：安全性高易保養 惟影響廚櫃收納

明喉一般會安裝在室內牆壁、樑柱、地板旁等位置。適用於去水，電力管道煤氣管，通風管道等。

優點1：明喉便於維修保養和更改管道。明喉安全性亦相對較高，一旦發生洩漏亦容易察覺，可盡快通知人員進行維修。（請按下圖）

優點2：明喉於安裝傢俬廚櫃時，方便安裝人員知道喉管路向，避免安裝鑽孔時因錯判位置誤傷喉管。

優點3：由於明喉只在牆體或天花表面上加裝固定環，不會對建築物結構牆和橫樑等承重結構産生不良影響，對建築物的承重結構影響最低。

缺點1：雖然明喉保養方便，但明喉的美觀度相對不足，會影響廚櫃及家具安裝及整體空間設計。

缺點2：櫃身需大量切割孔洞供喉管穿過，亦會因而影響廚櫃的收納能力。

明喉美化２方法

1. 假天花：如果明喉美觀度不足，住戶可以考慮美化喉管。橫向喉管以靠近天花為最理想，住戶可以使用鋁扣板假天花或蜂窩鋁板天花覆蓋喉管，一方面可令整體空間變得更美觀，同時亦可以輕易移動揭開，方便氣體維修工程人員日後進行維修保養檢查。（請按下圖）

2. 藏於櫥櫃：直身喉管可考慮以半暗喉形式藏於櫥櫃中，直身喉管只佔櫥櫃少量位置，不會影響收納效果，住戶亦可隨時隨地打開櫃門供維修人員檢查或更換配件。

暗喉：增空間實用性 削弱防火能力

暗喉亦稱為隱蔽式喉管，導管和線盒皆埋藏在牆壁內，但安裝暗喉就必須在牆身和地面上鑿坑才能隱藏喉管。

優點1：暗喉最大優點是其美觀度，廚櫃及家具可以一體式地安裝上牆身，收納地方方正無阻，亦大大增加空間實用性。

缺點1：暗喉在保養和安裝方面相對有難度，每次維修可能要打拆牆身瓷磚廚櫃。而且氣體供應商及指定的氣體設備安裝承辦商，一般只會負責接駁氣體管道及爐具等，並不會負責牆身打鑿開坑工程，户主需額外付費另聘裝修公司打鑿牆身。

缺點2：廚房牆身大多屬於防火結構牆，如果橫向打鑿開坑會大大削弱防火承重牆的承重及防火能力。（請按下圖）

缺點3：如外牆進入部分的防水工序未如理想，颳風下雨時外牆有機會滲水入屋，雨水滲入牆身會令結構牆的鋼筋生鏽，繼而膨脹、逼裂混凝土結構牆，導致石屎剝落、空鼓及樓下單位天花牆身損毀等。