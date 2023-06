行街市｜紐西蘭金奇異果當造$4.8起　Zespri仲有意法日產點分辨？

奇異果的當造季節為每年6月至11月,記者今個星期走訪荃灣街市及多個超市,發現滿城盡帶黃金奇異果。價錢方面,街市果檔、商場水果店及大型超市的價格相差不大,最便宜的$28.8/6個,平均每個約$4.8。但甚少綠奇異果,究竟為什麼?

攝影:黃偉麟



街市超市都盡是金奇異果的蹤影,清一色都是Zespri。(網上圖片)

金奇異果攻陷街市、超市、水果店

街市、超市都盡是金奇異果的蹤影,有大有小,都是清一色Zespri,產地為紐西蘭,反而綠色奇異果就較少。荃灣街市街街市的果檔,普遍都是$100/10個,較大的珍寶裝$50/3個。楊屋道街市價格便宜一點,最平$50/6個,楊屋道街市沒品牌招紙的綠奇異果,表面絨毛比較長,$20/11個。但最抵買的反而是大型超市,如U購中型金奇異果$35.9/5個,珍寶裝$48.8/5個,珍寶裝平均較街市便宜約40%。最便宜是惠康,中型金奇異果$28.8/6個,平均每個約$4.8,綠色普通奇異果$10/3個,平均每個約$3.3。

按下圖看荃灣奇異果價格:

+ 8

不同季節 味道大不同

奇異果好像一年四季都有,但也有分當造期,奇異果傳統上是秋天採收,大品牌便要在南北半球都設有果園,以Zespri為例,在法國、意大利、日本、南韓及紐西蘭,都有合作的果農,上半年1月至6月,意大利奇異果就是當造的時候,但是,Zespri在紐西蘭有2500名合作果農,意大利只有150名合作果農,紐西蘭依然是最大的來源地。

紐西蘭產的奇異果,質素比較穩定及高,正常造期是每年的6至11月,而6至8月是最清甜的時候,這個時間收成的奇異果,大部分來自最適合種奇異果的紐西蘭。因為紐西蘭的氣候非常適合種奇異果,日夜溫差較大,而且雨水充裕。

按下圖看紐西蘭奇異果:

看清貼紙 分辨產地

Zespri的奇異果,會在貼紙上標名產地,如果是紐西蘭產,貼紙上會寫上 New Zealand,而產自意大利就會寫上Italy,一定會標籤是哪一個生產地,以及什麼種類的奇異果,如SunGold New Zealand,就是紐西蘭產的金奇異果,如Jumbo SunGold New Zealand,就是紐西蘭產珍寶金奇異果,如Green New Zealand,就是紐西蘭產綠色奇異果。

按下圖看紐西蘭奇異果貼子:

+ 2

以上價格日期:2023年6月15日18:00

*街市價格可升可跌,每日或有不同,以當天為準