行街市｜紐西蘭金奇異果當造$4.8起　Zespri仲有意法日產點分辨？

奇異果的當造季節為每年6月至11月，記者今個星期走訪荃灣街市及多個超市，發現滿城盡帶黃金奇異果。價錢方面，街市果檔、商場水果店及大型超市的價格相差不大，最便宜的$28.8/6個，平均每個約$4.8。但甚少綠奇異果，究竟為什麼？

攝影：黃偉麟



街市超市都盡是金奇異果的蹤影，清一色都是Zespri。（網上圖片）

金奇異果攻陷街市、超市、水果店

街市、超市都盡是金奇異果的蹤影，有大有小，都是清一色Zespri，產地為紐西蘭，反而綠色奇異果就較少。荃灣街市街街市的果檔，普遍都是$100/10個，較大的珍寶裝$50/3個。楊屋道街市價格便宜一點，最平$50/6個，楊屋道街市沒品牌招紙的綠奇異果，表面絨毛比較長，$20/11個。但最抵買的反而是大型超市，如U購中型金奇異果$35.9/5個，珍寶裝$48.8/5個，珍寶裝平均較街市便宜約40%。最便宜是惠康，中型金奇異果$28.8/6個，平均每個約$4.8，綠色普通奇異果$10/3個，平均每個約$3.3。

按下圖看荃灣奇異果價格：

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不同季節 味道大不同

奇異果好像一年四季都有，但也有分當造期，奇異果傳統上是秋天採收，大品牌便要在南北半球都設有果園，以Zespri為例，在法國、意大利、日本、南韓及紐西蘭，都有合作的果農，上半年1月至6月，意大利奇異果就是當造的時候，但是，Zespri在紐西蘭有2500名合作果農，意大利只有150名合作果農，紐西蘭依然是最大的來源地。

紐西蘭產的奇異果，質素比較穩定及高，正常造期是每年的6至11月，而6至8月是最清甜的時候，這個時間收成的奇異果，大部分來自最適合種奇異果的紐西蘭。因為紐西蘭的氣候非常適合種奇異果，日夜溫差較大，而且雨水充裕。

按下圖看紐西蘭奇異果：

看清貼紙 分辨產地

Zespri的奇異果，會在貼紙上標名產地，如果是紐西蘭產，貼紙上會寫上 New Zealand，而產自意大利就會寫上Italy，一定會標籤是哪一個生產地，以及什麼種類的奇異果，如SunGold New Zealand，就是紐西蘭產的金奇異果，如Jumbo SunGold New Zealand，就是紐西蘭產珍寶金奇異果，如Green New Zealand，就是紐西蘭產綠色奇異果。

按下圖看紐西蘭奇異果貼子：

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以上價格日期：2023年6月15日18:00

*街市價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準

